Ulm (dpa) - Die Journalistin Mesale Tolu verfolgt die Entwicklung in der Türkei weiter mit Sorge. "Von Pressefreiheit kann keine Rede sein, und die Verletzungen der Menschenrechte gehen weiter", sagte die 34-Jährige der Deutschen Presee-Agentur. Auch deshalb wolle sie weiter Einladungen zu Vorträgen und Diskussionsrunden annehmen. "Bei solchen Gelegenheiten zeigt sich immer wieder, dass viele Menschen in Deutschland weiter am Geschehen in der Türkei interessiert sind." Tolu hat mehr als sieben Monate lang in der Türkei wegen angeblicher Terrorpropaganda im Gefängnis gesessen. Vor einem Jahr war die in Ulm geborene Journalistin zurück nach Deutschland gekommen - auch dank einer Intervention der Bundesregierung.