Der renommierte Václav-Havel-Preis des Europarats geht in diesem Jahr an die bekannte iranische Menschenrechtsanwältin Nasrin Sotudeh. „Eines Tages wird die Sonne der Freiheit auch über unserem Land scheinen“, sagte Sotudeh, die nicht bei der Verleihung in Straßburg vor Ort sein konnte, in einer Videoansprache. Den Preis nahm ihre Tochter für sie entgegen. Die 63 Jahre alte Sotudeh gilt als eine der einflussreichsten Anwältinnen in Iran. Sie vertrat laut Mitteilung des Europarats Aktivistinnen und Aktivisten, Medienschaffende, Minderheiten sowie von der Hinrichtung bedrohte Kinder und setzt sich gegen Gesetze zur Kopftuch-Pflicht sowie die Todesstrafe ein. Die Anwältin wurde in den vergangenen Jahren mehrfach inhaftiert und verbrachte lange Jahre hinter Gittern. Im Jahr 2020 erhielt sie auch den Alternativen Nobelpreis.