In einem Rechtsstreit um das mutmaßlich illegale Zurückdrängen von Bootsflüchtlingen hat Italien laut dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) nicht gegen geltendes Recht verstoßen. Die Richterinnen und Richter sahen es nicht als erwiesen an, dass Italien die libysche Küstenwache unrechtmäßig mit dem Zurückholen gekenterter Migranten beauftragte. Das geht aus ihrem in Straßburg veröffentlichten Urteil hervor. Es geht um rund 150Menschen, die 2017 im Schlauchboot von Libyen nach Europa aufbrachen und kenterten. Viele Menschen starben bei dem Vorfall, laut der Kläger auch Kinder. 17 Überlebende aus Ghana und Nigeria reichten Klage beim EGMR ein. Dem Urteil zufolge wies die italienische Küstenwache umliegende Schiffe zur Rettung an und informierte die libysche Leitstelle, da der Vorfall Italien zufolge in Libyens Seenotrettungszone lag. Ein libysches Schiff war zuerst vor Ort. Laut Klägerseite verursachte es Wellen, die zum Tod mehrerer Migranten führten. Zudem habe die Besatzung im Wasser treibende Migranten geschlagen und bedroht. Das Rettungsschiff Sea-Watch3 erreichte die Stelle ebenfalls und barg weitere Geflüchtete aus dem Wasser. Der EGMR hatte Italien in einem früheren Fall verurteilt wegen „Pushbacks“, also dem aktiven Zurückdrängen von Geflüchteten. Laut der Kläger führte Italien auch im vorliegenden Fall eine Art „Pushback“ aus, doch in Kooperation mit libyschen Booten, daher „Pullbacks“. Das sahen die Richterinnen und Richter nicht als erwiesen an, obwohl Italien Libyens Regierung finanziell für ihre Aktionen zur See unterstützt. Die Richterinnen und Richter begründeten das unter anderem mit dem Ort des Vorfalls. Zudem gebe es keine Anhaltspunkte, dass das libysche Schiff unter Italiens Kontrolle gestanden habe.