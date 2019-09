Berlin (dpa/bb) - Zehn Jahre nach seiner Gründung zählt das "Bündnis gegen Homophobie" der Berliner Zivilgesellschaft 123 Verbände, Vereine und Firmen als Mitglieder. Bei der Gründung am 23. September 2009 seien es noch 22 Mitglieder gewesen, teilte der Lesben- und Schwulenverband in Berlin und Brandenburg (LSVD) anlässlich des Jubiläums am Montag mit. Das Bündnis will sich gemeinsam für Anerkennung und Respekt in Berlin einsetzen.

Zuletzt trat den Angaben zufolge die Kömodie am Kurfürstendamm im Schiller-Theater bei. "Wo wir können, möchten wir helfen, Diskriminierung und Intoleranz gegenüber Lesben, Schwulen, bisexuellen, trans* und intergeschlechtlichen Menschen abzubauen und mit Vorurteilen aufzuräumen", teilte Geschäftsführer Martin Woelffer mit.