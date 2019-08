Die Dresdner Hilfsorganisation Mission Lifeline hat mit ihrem neuen Rettungsschiff Eleonore nach eigenen Angaben etwa 100 Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet. Kapitän Claus-Peter Reisch schrieb am Montag auf Twitter, der Einsatz sei "buchstäblich in letzter Sekunde" erfolgt, das Schlauchboot der Flüchtlinge habe bereits zu sinken begonnen. "Wir brauchen jetzt einen sicheren Hafen", erklärte Reisch. Nach Angaben von Mission Lifeline waren die Retter zuvor von der libyschen Küstenwache bedroht worden. Die zehnköpfige Crew der Eleonore war am Freitag zu ihrem ersten Einsatz vor der libyschen Küste aufgebrochen. Das erste Schiff der Organisation, die Lifeline, war vergangenen Sommer in Malta beschlagnahmt worden. Mit 234 geretteten Flüchtlingen an Bord hatte es dort erst nach tagelanger Irrfahrt anlegen dürfen. Kapitän Reisch wurde angeklagt, das Schiff falsch registriert zu haben. Ein Gericht in Valletta verurteilte den 58 Jahre alten Kapitän Mitte Mai zu einer Geldstrafe von 10 000 Euro. Gegen das Urteil hat Reisch Revision eingelegt.