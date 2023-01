Ukraine:"Das sollte niemand erleben und ertragen müssen"

Iuliia Mendel im Oktober 2019 in Kiew als Pressesprecherin des damals noch eher unerfahrenen ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij.

Iuliia Mendel war Sprecherin des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij - vor dem Krieg. Ihr Buch "The Fight of Our Lives" erzählt vor allem von der Zeit danach: von Russlands Überfall und einer Heimat unter Beschuss.