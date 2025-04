Zölle:Meloni soll Trump besänftigen

Mario Monti, 82, ist einer der großen alten Herren der italienischen Politik. Er war Ministerpräsident in Rom, mehrfacher EU-Kommissar in Brüssel und ist heute Präsident der überaus angesehenen Bocconi-Universität. Sein Wort hat Gewicht, und entsprechend wurde sein Meinungsbeitrag am Wochenende im Corriere della Sera aufmerksam gelesen. „Un’ agenda per la visita“, war der Text überschrieben, und jede Leserin und jeder Leser wusste auf Anhieb, welcher Besuch da gemeint war. Dass Giorgia Meloni an diesem Donnerstag in Washington Donald Trump trifft, ist seit Tagen das beherrschende Thema in Italien , die größte Herausforderung ihrer noch jungen politischen Karriere.

Mit einer Spur Argwohn wird in den anderen europäischen Hauptstädten verfolgt, was Meloni über die Reise ins Weiße Haus sagt. Die europäischen Schwergewichte im Ringen mit dem amerikanischen Präsidenten residieren in Paris und London, und Ursula von der Leyen legt großen Wert darauf, ebenfalls an der Spitze mitzuspielen. Aber die EU-Kommissionspräsidentin bemüht sich seit Monaten um einen Gesprächstermin mit dem US-Präsidenten, er lässt sie abblitzen.

Meloni hingegen ist die einzige europäische Anführerin, die womöglich die Zuneigung von Donald Trump hat, und Italien ist immerhin die drittgrößte Wirtschaftsnation der EU nach Deutschland und Frankreich. Die Premierministerin war noch vor seinem Amtsantritt zu Hofe in Mar-a-Lago, Trump hat sie eine „wonderful woman“ genannt und eine „große Leaderin“. Als einzige EU-Regierungschefin lud er sie zur Amtseinführung im Januar ein.

Sie sei auf ein „null zu null“ aus, hat Meloni vorab in Fußballsprache erklärt

Nun ist Meloni die Erste, die im Weißen Haus vorspricht, nachdem der Zollstreit eskalierte. Sie sei doch mit Donald Trump befreundet, schrieb Monti in seinem Zeitungsartikel, nachdem er dessen Politik und Persönlichkeit mit heftigen Worten gegeißelt hatte. Er wisse nicht, ob Meloni das immer noch als Privileg betrachte. Jedenfalls habe sie damit – möglicherweise als einzige westliche Staatschefin – die Möglichkeit, Trump die Augen zu öffnen. Sie solle ihm doch bitte klarmachen, dass er, wenn er die USA in die Isolation und an die Seite von Autokraten führe, seinem Image in der Geschichte irreparablen Schaden zufügen würde.

So offensiv dürfte sich Meloni eher nicht äußern. Sie wird wohl vielmehr versuchen, Trump davon zu überzeugen, dass Amerika und Europa zu beider Vorteil ganz auf Zölle verzichten. Sie sei auf ein „null zu null“ aus, hat sie in Fußballsprache gesagt. Dabei hat sie die Unterstützung ihres persönlichen Freundes Elon Musk, den sie öffentlich zum „Genie“ erklärt hat – und er sie zu einer Frau, die „innen noch schöner ist als außen“. Musk hat kürzlich für eine Freihandelszone geworben, wie sie den Europäern vorschwebt. Aber wie viel Einfluss hat der reichste Mann der Welt in diesen Fragen wirklich? Und was, wenn Donald Trump Italien einen bilateralen Deal vorschlägt, obwohl er das bisher ausgeschlossen hat?

Meloni wäre da in großer Versuchung; als politisch weit rechts stehende Politikern fühlt sie sich Trump nahe. Sie steht zusätzlich unter dem Druck der noch rechteren Populisten in Italien, die für Trump schwärmen. Und sie weiß, wie verletzlich die Exportnation Italien durch Zölle ist und wie sehr sie im Fokus des US-Präsidenten steht: Nach Deutschland hat Italien – Wein, Olivenöl, Pasta, Käse – den zweithöchsten Handelsüberschuss aller EU-Staaten, fast 40 Milliarden Euro im Jahr. Bekanntlich mag Trump das gar nicht.

Auch dass Italiens Militärausgaben weit unter den bisher angepeilten 1,5 Prozent des BIP liegen, von den neueren Forderungen aus Washington ganz zu schweigen, kommt dort nicht gut an. „Wonderful woman“ hin oder her: Italiens wirtschaftliche und politische Performance muss für Trump die reine Provokation sein.

Noch hat Meloni notgedrungen die Unterstützung der anderen Europäer

Die neuen Zölle der US-Regierung seien „ein absoluter Fehler“, hat Meloni vor einigen Wochen erstaunlich direkt erklärt. Sie wolle Trump erklären, dass „wenn ein italienisches Produkt exportiert wird, der größte Teil des Reichtums nicht in Italien produziert wird, sondern dort, wohin es exportiert wird“. Dabei ist sie um geschmeidige Anpassung bemüht: Kein wirklich böses Wort zu Trump kommt über ihre Lippen, ganz anders als bei anderen europäischen Staats- und Regierungschefs.

Als Europa sich über die beißende Kritik von Vizepräsident J. D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz entrüstete, verteidigte ihn Meloni in einer Videobotschaft am Jahrestreffen der amerikanischen Konservativen, CPAC. Solche Gesten nimmt das Umfeld Trumps zur Kenntnis. Meloni will die „Brückenbauerin“ sein, die Frau, der Trump Konzessionen macht – allerdings bitte für Europa. Noch hat Meloni notgedrungen die Unterstützung der anderen Europäer, sie hat sorgfältig darauf geachtet, dass die Reise nicht als Alleingang gewertet wird.

Trump hat inzwischen mehrfach betont, er werde die Europäische Union in Zollfragen als einen Block behandeln. Lobend erwähnte er, dass die EU die angedrohten Gegenzölle sofort aufschob, als er seine eigenen pausierte. Bisher aber hat der US-Präsident nicht klar erkennen lassen, welche Gegenleistung er von den Europäern erwartet, um ihre Produkte mit seinem Standardzoll von 10 Prozent statt des Spezialtarifs von 20 Prozent zu belegen. Er beklagte sich über die europäischen Zölle auf Autos, die mit 10 Prozent höher liegen als die 2,5 Prozent in den USA. Er scheint auch die europäische Mehrwertsteuer als verdeckten Zoll zu betrachten. Nicht zuletzt beschwert er sich regelmäßig über die – zu tiefen – Verteidigungsausgaben der Europäer.

Handelskommissar Maroš Šefčovič versuchte Anfang der Woche bei einem Besuch in Washington, die Grundlagen für eine Einigung zu schaffen. Dem Handelsbeauftragten Jamieson Greer und Handelsminister Howard Lutnick schlug er vor, sämtliche Industriezölle zwischen der EU und den USA zu beseitigen. Beide Seiten beklagten sich danach, die andere Seite habe keine klaren Vorstellungen formuliert. Nun liegt es an der „wonderful woman“, Donald Trump am Donnerstag vom „Null zu Null“ zu überzeugen.