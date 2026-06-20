Die Kamera filmt nicht auf Augenhöhe, sondern leicht von unten in Giorgia Melonis Gesicht, die italienische Ministerpräsidentin wirkt beinahe bedrohlich aus der Froschperspektive, in jedem Fall: unnachgiebig. Entsprechend hart sind auch die Worte in dem Video, das sie auf Social Media veröffentlicht hat. Sie spricht über den US-Präsidenten. Und bezichtigt ihn der Lüge. Die Behauptungen Donald Trumps seien „komplett erfunden“, sagt Meloni, sie sei „fassungslos“. Sie wisse nicht, sagt sie, warum der Präsident ausgerechnet „seine Verbündeten so behandelt.“
Italien und USASchatzi, schenk mir ein Foto
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US-Präsident Trump und Italiens Ministerpräsidentin Meloni, einst politische Freunde, streiten über „komplett erfundene Behauptungen“. Endet hier ihre besondere politische Freundschaft?
Von Elisa Britzelmeier, Rom
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