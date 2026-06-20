Die Kamera filmt nicht auf Augenhöhe, sondern leicht von unten in Giorgia Melonis Gesicht, die italienische Ministerpräsidentin wirkt beinahe bedrohlich aus der Froschperspektive, in jedem Fall: unnachgiebig. Entsprechend hart sind auch die Worte in dem Video, das sie auf Social Media veröffentlicht hat. Sie spricht über den US-Präsidenten. Und bezichtigt ihn der Lüge. Die Behauptungen Donald Trumps seien „komplett erfunden“, sagt Meloni, sie sei „fassungslos“. Sie wisse nicht, sagt sie, warum der Präsident ausgerechnet „seine Verbündeten so behandelt.“