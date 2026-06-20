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Italien und USASchatzi, schenk mir ein Foto

Lesezeit: 4 Min.

Da war noch alles gut: US-Präsident Donald Trump und Italiens Premierministerin Giorgia Meloni bei einem Gaza-Gipfel im Oktober 2025.
Da war noch alles gut: US-Präsident Donald Trump und Italiens Premierministerin Giorgia Meloni bei einem Gaza-Gipfel im Oktober 2025. EVAN VUCCI/AFP

US-Präsident Trump und Italiens Ministerpräsidentin Meloni, einst politische Freunde, streiten über „komplett erfundene Behauptungen“. Endet hier ihre besondere politische Freundschaft?

Von Elisa Britzelmeier, Rom

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Die Kamera filmt nicht auf Augenhöhe, sondern leicht von unten in Giorgia Melonis Gesicht, die italienische Ministerpräsidentin wirkt beinahe bedrohlich aus der Froschperspektive, in jedem Fall: unnachgiebig. Entsprechend hart sind auch die Worte in dem Video, das sie auf Social Media veröffentlicht hat. Sie spricht über den US-Präsidenten. Und bezichtigt ihn der Lüge. Die Behauptungen Donald Trumps seien „komplett erfunden“, sagt Meloni, sie sei „fassungslos“. Sie wisse nicht, sagt sie, warum der Präsident ausgerechnet „seine Verbündeten so behandelt.“

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