Von Josef Kelnberger, Brüssel

Es ist schwer, gegenüber Giorgia Meloni den richtigen Ton zu treffen. Ursula von der Leyen versuchte es unmittelbar vor den Wahlen in Italien mit einer Art Drohung: Die Europäische Union verfüge über "Werkzeuge", um Staaten zu bestrafen, die sich nicht an gemeinsame Regeln halten, sagte die Kommissionspräsidentin vor Studierenden an der US-Universität Princeton. "Schändliche Arroganz", kam als Echo aus Melonis Lager zurück, und tatsächlich fällt es nicht in den Aufgabenbereich der Kommissionspräsidentin, Wahlen in Mitgliedsländern zu kommentieren. Nach der Wahl gratulierte von der Leyen der Italienerin dazu, als erste Frau eine italienische Regierung führen zu können. Auch das klang merkwürdig: der Aufstieg der Postfaschistin Giorgia Meloni, ein Sieg des Feminismus?