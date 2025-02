Melis Sekmen kämpfte 2021 für mehr Klimaschutz und ein grünes Mandat. Nun tritt sie für die Christdemokraten an, für eine Wende in der Migrationspolitik und einen Kanzler Merz. Verkörpert sie den Zeitgeist – oder läuft sie ihm hinterher?

Von Roland Muschel, Mannheim

Melis Sekmen, 31 Jahre, türkischer Migrationshintergrund, hatte bei den Grünen eine steile Karriere hingelegt. Nachhaltigkeit hatte sie schon als Schülerin fasziniert, deshalb ist sie in die Partei eingetreten. Mit 17 war sie Vorsitzende der Grünen Jugend Mannheim, mit 20 jüngstes Mitglied im Gemeinderat, mit 25 Stimmenkönigin bei der Kommunalwahl. Mit 28 folgte der Einzug in den Bundestag, sie bekam die zweitmeisten Erststimmen in ihrer Heimatstadt Mannheim. Das war 2021. Als es noch passte, zwischen ihr und den Grünen.