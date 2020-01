Detailansicht öffnen (Foto: Vivienne Westwood)

Als die einzig wahren Monate für das Ja-Wort gelten traditionell Mai bis September. Zu Unrecht. Hochzeiten im Winter werden immer beliebter, Trauungen bei Schnee und Frost haben in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Die Vorteile? Günstigere Preise bei den Locations, entspanntere Freunde, die nicht jedes Wochenende im sommerlichen Ausflugs- und Badesee-Stress sind. Und natürlich das Brautkleid: Raffiniert Hochgeschlossenes, lässige Hosenanzüge oder Keulenärmel wie bei diesem Entwurf der großartigen Vivienne Westwood, die kühle Jahreszeit gibt stofflich einfach mehr her. Wer spontan Lust bekommt auf ein Wintermärchen: Frühlingsanfang ist erst am 20. März.

Rund um den 14. Februar werden auch dieses Jahr wieder überall dick geschminkte Lippen auftauchen - als Aufforderung, sich doch lieb zu haben. Dabei braucht dafür niemand einen speziellen Tag, denn küssen darf man sich ruhig übers ganze Jahr verteilt. Die Kisses-Kollektion von Miu Miu zum Valentinstag ist also durchaus als zeitlos zu verstehen. Auf den schwarzen T-Shirts der italienischen Modemarke sind berühmte Filmküsse zu sehen: vom dramatischen Lippenbekenntnis zwischen Ingrid Bergman und Humphrey Bogart in "Casablanca" über Prince Charming, der das Disney-Schneewittchen aus dem Schlaf küsst, bis zu Jennifer Beales' und Michael Nouris Begegnung in "Flashdance". Küssen geht schließlich immer (von Ende Januar an, miumiu.com).

Detailansicht öffnen (Foto: Saye)

Bäume sind gerade schwer in Mode: Marc O'Polo ließ für jeden Artikel aus ihrer Weihnachtskollektion einen pflanzen, beim Kauf einer Uhr von Wewood wird ebenfalls aufgeforstet, und auch die spanische Turnschuhmarke Saye engagiert sich hier dauerhaft: Für jedes verkaufte Paar Sneaker werden gleich zwei Bäume gepflanzt, bis heute sollen das insgesamt 45 628 Stück im Amazonasgebiet, in Indien und Sambia sein. Nachhaltigkeit gilt auch schon für die Produktion: Entworfen wird in Barcelona, gefertigt in Portugal aus recycelten und ökologischen Materialen, zu fairen Löhnen für die Arbeiter. Der Preis für die unaufgeregt designten Turnschuhe bleibt mit 125 Euro trotzdem im Rahmen. Wer jetzt denkt: Kenn ich doch - aber die heißen "Wado"! Stimmte bislang, doch wegen Markenrechtsproblemen geriet die internationale Expansion ins Stocken. Unter dem neuen Namen Saye soll das Wachstum - in jeder Hinsicht - jetzt richtig losgehen (sayebrand.com).