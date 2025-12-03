Seit Mitte November ist das Meldeportal der CDU in Rheinland-Pfalz online. Wer dort etwas eingeben will, muss zuerst auswählen, ob er Lehrkraft ist, Schülerin oder Schüler, Elternteil oder Mitglied einer Schulleitung. Dann lassen sich verschiedene „Problemlagen“ ankreuzen, unter anderem: „häufige Konflikte unter Schülerinnen und Schülern“, „Überlastung des Schulpersonals“, „eingeschränktes Sicherheitsgefühl“, „Gewaltvorfälle (körperlich/verbal)“. Man kann auch mehrere Antworten auswählen, oder Ergänzungen in ein Textfeld schreiben. Das Meldeportal sei ein Ort, um Missstände sichtbar zu machen und „gemeinsam den Weg zu einer echten Veränderung zu gehen“, heißt es im Begleittext.