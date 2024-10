Ehemalige First Lady im Wahlkampf

Donald Trumps Frau veröffentlicht ihre Memoiren. Die Kritik ist vernichtend, obwohl sie ihrem Mann in einem Punkt deutlich widerspricht.

Von Fabian Fellmann, Washington

Oft missverstanden und falsch dargestellt, will Melania Trump nun klären, wie es wirklich ist. Am Dienstag erscheint ihre Autobiografie. „Ich glaube, dass es wichtig ist, meine Perspektive zu teilen. Die Wahrheit“, sagt die 54-jährige Gattin des früheren und vielleicht künftigen Präsidenten der USA in einem Werbevideo, das sie auf sozialen Medien geteilt hat.