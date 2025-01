Von Tanja Rest

Streng genommen war zur Amtseinführung von Donald Trump nicht nur eine, es waren sogar gleich zwei Damen in Rüstung erschienen. Da war zunächst die scheidende Vizepräsidentin Kamala Harris, ganz in Schwarz, was ungewöhnlich genug war, sie bevorzugt eigentlich lebensbejahende Farben. Die Jacke ihres Hosenanzugs zeichnete sich außerdem durch ein Detail aus, das man weniger von festlichen Anlässen als eher aus dem Outdoor-Funktionsbereich kennt: Sie war durch einen bis unters Kinn hochgezogenen Reißverschluss regelrecht verriegelt. Definitiv schlechtes Wetter im Anmarsch! „Zugeknöpft“, sagt man üblicherweise, wenn jemand nichts und niemanden an sich heranlassen will. Seit diesem Montag weiß man es nun besser: „Zugezippt“ ist der passendere Ausdruck, der übrigens auch Harris' Mimik entsprach.