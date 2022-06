Seit die AfD Interesse am Kornhaus in Meißen hat, ist die Aufregung groß. Einige fürchten, dass hier ein deutschnationaler Wallfahrtsort entstehen könnte. Und ja, die Gefahr besteht natürlich.

Von Markus Balser und Antonie Rietzschel, Leipzig

Frank Richter ist Theologe und Bürgerrechtler. Er sitzt für die SPD im sächsischen Landtag, eines seiner Spezialgebiete ist Demokratiebildung. In diesen Tagen spricht er aber vor allem über sächsische Kurfürsten und Porzellan. Und wie es manchmal so ist in Sachsen, einem Bundesland, das reich an Kultur, Geschichte und Radikalen ist: Irgendwie hängt alles zusammen.