Kritische Äußerungen zur Meinungsfreiheit in Deutschland durch die zuständige UN-Sonderberichterstatterin nimmt die Bundesregierung nach eigener Darstellung sehr ernst. Es greife aber zu kurz, aktuell nur die negativen Aspekte herauszugreifen, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Freitag in Berlin. Der Besuch von Sonderberichterstatterin Irene Khan sei insgesamt sehr positiv abgelaufen, und man wolle nun den abschließenden Bericht Khans im Juni abwarten, so der Sprecher weiter.



Khan war vom 26. Januar bis 6. Februar in Leipzig, Dresden, Köln, Düsseldorf, Karlsruhe und Berlin. Es war der erste offizielle Besuch eines UN-Sonderberichterstatters für Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung in Deutschland.



Nach ihrem Besuch hatte sie resümiert, dass sich Deutschland an einem „Scheideweg für die Meinungsfreiheit“ befinde. „Antisemitismus, Islamfeindlichkeit, Feindlichkeit gegenüber Migranten und Migrantinnen und geschlechtsspezifischer Hass haben zugenommen“, sagte Khan. Deutschland müsse der „Schaffung sicherer, inklusiver Räume für die Diskussion vielfältiger Meinungen Priorität einräumen“. Khan ist seit August 2020 Sonderberichterstatterin für Meinungsfreiheit im Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR).