Es ist eigentümlich, mit dem eindrucksvoll tätowierten Freund Vlad, seiner Frau und ihren Bekannten abends auf der Terrasse zu sitzen, vor ihrem Holzhaus in den Karpaten. Nicht allein wegen der bemerkenswerten Zahl beinharter Tuicăs, welche die Runde kippt. Noch eigentümlicher aber ist, dass vieles, was sie beklagt, so vertraut anmutet: Der Staat versagt, er tut seine Pflicht nicht, die herrschende Elite ist korrupt und machtbesoffen, die Infrastruktur verkommt. Das sind auch die Dinge, die man in deutschen Talkshows und Nachrichten vernimmt und die bei uns in Kommentaren, Blogs und Partygesprächen allgegenwärtig sind. Aber Vlad und seine Freunde sprechen nicht über Deutschland.

Sie meinen Rumänien, ihr Heimatland. Am selben Tag zeigte das Fernsehen Bilder von wütenden Demonstranten in Bukarest, manche weinten vor Zorn: Die Polizei hatte es offenbar aufs Dilettantischste vermasselt, ein Mädchen aus der Gewalt eines Sexualmörders zu retten, obwohl es mehrmals den Notruf gewählt hatte. Dieses Drama stand in den Augen vieler Rumänen sinnbildlich für das Versagen ihres Staates. "Ihr in Deutschland", sagt Vlad unter zustimmendem Nicken, "kennt diese Probleme kaum. Bei euch funktioniert alles, die Leute haben Jobs und Geld, und man muss auf dem Amt keinen dicken Briefumschlag hinüberschieben, um auch nur die kleinste Genehmigung zu bekommen."

Viele Deutsche behaupten, es gebe keine Meinungsfreiheit. Dabei erlaubt es gerade diese Freiheit, solchen Unsinn zu reden

Rumänien ist ein wunderbares Land, mit seinen Gebirgen, tiefen Wäldern, alten Städtchen. Verglichen mit Westeuropa erinnert es politisch aber oft eher an die Dritte Welt, vor allem die eigenen Bewohner. Sie lassen kaum eine Gelegenheit aus, sich darüber zu beklagen. Und sie lächeln bestenfalls höflich, wenn Deutsche ihnen beibringen wollen, wie schlecht die Dinge daheim in Germania stünden. Aber warum motzen und mosern so viele Deutsche eigentlich so viel? Magazine überbieten sich mit reißerischen Titelstorys, in denen das Land unregierbar, völlig zerrüttet oder mindestens zutiefst verunsichert erscheint. Eitle und überhebliche Bestsellerautoren stellen die Republik hin als moralisch verkommen, von Tyrannen, Täuschern und Tricksern regiert. Viele Bürger singen wie berauscht das Lied vom Elend und der Umvolkung, welche "das System" über die Nation gebracht habe; es stört sie nicht, dass die Umvolkung ausblieb und besonders in den neuen Ländern die rechten Versucher vor den Fassaden perfekt restaurierter Altstädte predigen, alles komme vor den Hund. Wirtschaftsgurus bezweifeln mit allem wuchtigen Gestus des Experten, Deutschland - eines der reichsten und wirtschaftlich blühendsten Länder der Welt - sei nicht mehr zu retten: Der überbordende Sozialstaat ersticke die freie Marktwirtschaft. Linke wiederum gebärden sich, als sei eben dieser Sozialstaat vom Spätkapitalismus massakriert worden und die Not der Massen nicht viel geringer als zur Zeit der Kohlebarone. Manche, zum Glück nicht so viele Kinder der akademischen Oberschicht - junge Menschen, denen doch die Welt offenstünde wie selten zuvor - beharren so obsessiv darauf, Opfer von Herabsetzung und Diskriminierung zu sein, dass dies unfreiwillig zynisch erscheint angesichts wirklicher Opfer solcher Schicksale. Staatsversagen! Das ist der Code, mit dem so viele, und keineswegs nur Rechte, ihrem geistlosen Genörgel einen düsteren Glanz verleihen würden. Natürlich meint jeder und jede etwas völlig anderes damit, aber grundsätzlich immer jedes staatliche Handeln oder Nichthandeln, das den eigenen Wünschen und Befindlichkeiten nicht sofort und vollkommen genügt. Die einen fühlen sich im Würgegriff der PC, der politischen Korrektheit, die anderen bedrückt von Patriarchat, Militarismus, Neoliberalismus und etlichen -ismen mehr. Hier wie da sind die finsteren Mächte ein großer Trost, weil sie Deutungsmuster liefern für die eigene Randständigkeit; nur mit dem wirklichen Leben hat das alles wenig zu tun.

Diese Mischung aus übertriebener Anspruchshaltung und der Bereitschaft, jederzeit laut und moralisierend Klage zu führen, erzeugt jene Gemengelage, die im Ausland als "German Angst" schon sprichwörtlich ist. In dieser Auffassung besteht das deutsche Gemüt aus dem Erbe düster-umnebelter Romantiker und schwermütiger Philosophen wie Stefan George, der einst jungen Intellektuellen eine dystopische Weltsicht einimpfte mit Gedichten wie "Trübsinn" (1901):

"Der regen-mond scheint alle welt zu hassen -

Aus seiner urne giesst er kalten graus

Auf eines nahen friedhofs bleiche sassen

Und sterben auf die nasse vorstadt aus."

Vor allem aber, und das ist der weit bedenklichere Teil, rührt diese Art Schwermut auch aus dem Denken und Fühlen von Untertanen; nichts anderes waren die Deutschen ja viel länger als ihre westlichen Brüder und Schwestern, die Ostdeutschen sogar bis 1989. "Das größte Risiko für Deutschland ist exzessiver Pessimismus", schreibt der britische Economist und gab der Nation einen Klaps auf die Schulter: "Cheer up, Deutschland."

Sieh es positiv. Zu unfreiwilliger Meisterschaft in der Kunst, sich und das Land so negativ wie möglich zu reden, hat es die SPD gebracht. Seit 21 Jahren regiert diese Partei die Republik mit, von der einzigen Pause abgesehen, und hat noch als kleinerer Partner in der großen Koalition viel erreicht: den Mindestlohn, das Kurzarbeitergeld und weitere klassische sozialdemokratische Errungenschaften. Doch nicht das Zählbare zählt. Mit den Jahren wurde die Stimme der Gesinnungsethiker immer lauter, bis Martin Schulz sich im Bundestagswahlkampf 2017 gebärdete, als sei die Republik ein Jammertal und der beste Weg aus dem Elend jener hinaus aus der Koalition. Dies entsprach weniger der Lage im Land als der Befindlichkeit vieler Genossen. Nun haben sie sich eine neue Führung gewählt, die praktisch gegen sich selbst, jedenfalls gegen die Regierungspartei SPD opponiert. Der Schweizer Schriftsteller und Freiheitskämpfer Gottfried Keller lebte im 19. Jahrhundert, aber er würde wohl manchen Mangel an Bürgersinn heute wiedererkennen: "Keine Regierung und keine Bataillone vermögen Recht und Freiheit zu schützen, wo der Bürger nicht imstande ist, vor die Haustür zu treten und nachzusehen, was es gibt." Mit anderen Worten: Engagiert euch! Die schlimmste Gefahr für die Demokratie droht nicht von ihren Feinden, weder den offenen noch den verkappten. Die schlimmste Gefahr ist die selbstgefällige Indifferenz, die Gleichgültigkeit, die träge Frustration der Staatsbürger, die sie eigentlich tragen. Dieses Jahr ist reich an Gedenktagen. 75 Jahre D-Day und Attentat auf Hitler, 30 Jahre friedliche Revolution in der DDR: All dies erinnert an die Kämpfe und Opfer, die nötig waren, um die Freiheit zu erringen und mit ihr all die Errungenschaften und Privilegien, die uns heute so selbstverständlich sind. Man wünscht sich, sie wären nicht ganz so selbstverständlich, sondern würden wieder mehr als das Geschenk der Geschichte verstanden, das sie in Wahrheit sind. Ein besseres Gegengift gegen das rituelle Schwarzsehen gibt es nicht. Dann würden, zum Beispiel, viele Deutsche, die jetzt überzeugt sind, man dürfe seine Meinung nicht mehr frei sagen, vielleicht erkennen, dass nichts anderes als eben die Meinungsfreiheit ihnen es glücklicherweise erlaubt, solchen Unsinn zu reden. Und dass es viele Länder der Welt, selbst in Europa gibt, in denen sie mit ihren Ansichten große Probleme bekämen - weil die Meinungsfreiheit dort eben einen schweren Stand hat.

Es wird Zeit, sich darauf zu besinnen, was die Freiheit uns wert ist. Eine freie Gesellschaft kann ihre Probleme lösen. Ihre Freiheit ist jedoch nicht der Anspruch darauf, von Problemen unbehelligt zu bleiben. Demokratie ist das Recht der Bürger, über ihre Angelegenheiten selber und frei zu entscheiden; durch Wahlen, Volksbegehren, Eigeninitiative, soziale Bewegungen. Demokratie bedeutet aber nicht das Recht, von der Gesellschaft jedes Bedürfnis sofort und umfassend erfüllt zu bekommen. Demokratie macht Eigenverantwortung möglich und Teilhabe notwendig, sie kann und will ihre Bürger ausdrücklich nicht davon befreien. Mehr Gelassenheit 2020 - ein Wunschtraum? Don't fear the worst, heißt es im Englischen, fürchtet nicht immer gleich das Schlimmste. Mit der Neigung, dies zu tun, stehen die Deutschen übrigens alles andere als alleine da, denkt man an die politischen Stürme, welche in den USA und Großbritannien zwei Mutterländer der klassischen Demokratie erschüttern. Der Economist, der die Deutschen so gern aufheitern will, weil sie es doch vergleichsweise viel besser haben, erlaubte sich dabei ein kleines Wortspiel: "Don't fear the wurst." Recht hat er.