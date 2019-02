1. Februar 2019, 18:47 Uhr Meine Presseschau Wie man Trump den Klimawandel erklärt

Eine Kältewelle sucht die USA heim - das ist ein großes Politikum.

Wann immer die USA von extremem Wetter heimgesucht werden, beginnt eine Diskussion darüber, ob das etwas mit dem Klimawandel zu tun haben könnte. Die New York Times bemerkt dazu: "Die Temperaturen sind in großen Teilen des Mittleren Westens auf unter minus 25 Grad gefallen. Das ist kälter, als es in dieser Woche in Sibirien war oder im Basislager am Mount Everest oder in Teilen der Antarktis. Wie abzusehen war, haben Leugner des Klimawandels wie Präsident Trump den Polarwirbel dazu benutzt, Fiktionen in die Welt zu setzen."

Damit bezieht das Blatt sich darauf, dass US-Präsident Donald Trump in einer Nachricht auf Twitter spöttisch gefragt hatte, was eigentlich mit der Erderwärmung passiert sei. Er ist dafür von liberalen Publikationen scharf kritisiert worden, während konservative Medien den Tweet eher gelassen aufnahmen. Die New York Times schreibt: "Der Klimawandel ist kompliziert, und viele seiner Folgen sind unklar. Er erwärmt die Erde, doch er kann auch zu kälteren Wintern führen. Es sieht so aus, dass er zu extremeren Wirbelstürmen führt, dass aber die absolute Zahl solcher Stürme nicht steigt. Und er kann zugleich zu mehr Dürreperioden und extremeren Regenfällen führen."

Diese Art der Argumentation kommt bei Leugnern des Klimawandels nicht gut an. Die rechtspopulistische Nachrichten-Webseite Breitbart zum Beispiel schreibt: "Amerika erfreut sich an einem Winter mit tonnenweise Schnee und eiskalten Temperaturen, und prompt erscheinen die Klimalügner auf der Bühne und versichern uns, dass dieses Wetter nur beweise, dass der Planet - ähem - wärmer werde." Die Hauptnachricht der Webseite lautete am Freitag übrigens: "Winter-Wunderland - Amerika hat im Januar 304 000 neue Jobs geschaffen". Dass eine Regierungsbehörde, die National Oceanic and Atmospheric Administration, klargestellt hatte, dass Winterstürme kein Beweis dafür seien, dass die Erderwärmung nicht existiere, ficht das Portal nicht an. "Schauen Sie, egal was passiert, ganz gleich wie das Wetter aussieht, ganz gleich, als wie falsch sich ihre Vorhersagen erweisen - die Klimaschwindler werden immer schreien: Seht ihr! Seht ihr!" Kurzum, schließt Breitbart: "Was auch immer passiert, egal wie kalt oder warm es ist: Alles beweist angeblich, dass die Erderwärmung real ist."

Die Washington Post versucht, es mit einem Bild zu erklären: "Der Präsident hat schon öfter mit dem momentanen Wetter argumentiert statt mit langfristigen Entwicklungen, um Zweifel zu säen an dem in der Wissenschaft verbreiteten Konsens, dass die Erde sich in alarmierendem Tempo erhitzt." Man müsse sich es so vorstellen, schreibt die Washington Post, dass auch eine kranke Person durchaus beschwerdefreie Tage erleben könne.

Die New York Times hatte es im Lauf dieser Woche mit einem anderen Bild versucht, das dem Präsidenten vermutlich näherliegt: Wenn ein Milliardär einmal seine Brieftasche vergessen habe, sei er deshalb trotzdem nicht arm.