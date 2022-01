Der Mann, der sagt, was keiner hören will

Von Paul Munzinger

Kälte macht Heinz-Peter Meidinger nichts aus. Es ist ein frostiger Januarmorgen in München, ein coronakonformer Spaziergang an der Isar ist verabredet, es gibt einiges zu besprechen: Omikron, die Schuldebatte und, vor allem: die Rolle, die die Lehrerverbände im Allgemeinen und Meidinger im Besonderen in dieser Debatte spielen. Der 66-Jährige kommt mit offener Jacke, ohne Schal, ohne Mütze und mit Strümpfen, die so kurz sind, dass im Sitzen seine Schienbeine freiliegen. "Wirklich", versichert Meidinger, "ich friere nicht."