Ein Zwischenfall im Westjordanland am Freitag mit mindestens sechs Toten verschärft die Lage zwischen Israel und Palästinensern. Die israelische Armee bereitet sich nach eigenen Angaben nun auf einen Einsatz in dem besetzten Gebiet vor. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden mindestens fünf Palästinenser getötet. Demnach griffen israelische Siedler das Dorf Tel bei Nablus an. Bewohner hätten sich verteidigt. Soldaten hätten dann das Feuer eröffnet. Laut israelischen Medien wurde auch ein Israeli getötet. Eine Armeesprecherin erklärte auf X, es sei in der Nähe des Außenpostens „Gilad Farm“ zu einem Angriff auf israelische Wanderer gekommen. Die Angreifer hätten die Waffe einer Sicherheitskraft entwendet und das Feuer eröffnet. Palästinenser vor Ort bezeichneten dies als frei erfunden.