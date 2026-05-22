Nach iranischen Angaben haben binnen eines Tages 35 Schiffe die Straße von Hormus passiert. Dies sei in Koordination mit der Marine der Revolutionsgarde erfolgt, berichtete der staatliche Rundfunk. Es handelte sich demnach um Öltanker, Frachter und andere Handelsschiffe. Bereits am Mittwoch hatte die Marine mitgeteilt, dass 26 Schiffe innerhalb von 24 Stunden die Meerenge passiert hätten. Der Datenanbieter Kpler bestätigte nur zehn Durchfahrten am Mittwoch. Die Meerenge ist laut Iran teilweise vermint. Teheran betont stets, sie sei nicht blockiert. Faktisch müssen sich Reedereien jedoch mit iranischen Kontaktstellen koordinieren und dürfen nur einen Korridor nahe der iranischen Küste passieren. Dafür verlangt die Führung hohe Gebühren. Völkerrechtlern zufolge verstoßen solche Gebühren gegen das Recht auf Transitpassage.