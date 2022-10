Von Werner Bartens

Von Nähe und Zuwendung geht eine immense Heilkraft aus. Seit Wissenschaftler nicht nur untersuchen, was Menschen krank macht, sondern auch, was sie gesund erhält, sind etliche wundersame Wirkungen positiver Gefühle beschrieben worden. Bei Männern bleibt der Bypass nach einer Herzoperation länger offen, wenn sie sich von ihrer Partnerin geschätzt und geliebt vorkommen. Frauen mit Brustkrebs haben eine bessere Prognose, wenn sie sich in ihrer Beziehung gut aufgehoben fühlen. Und ein Zwölffingerdarm-Geschwür heilt schneller bei jenen Kranken ab, die in einer glücklichen Partnerschaft leben.