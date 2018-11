4. November 2018, 13:12 Uhr Medizin Gesund ist das nicht

Der Hausarzt Rainer Kandler geht in Rente, und wie so viele andere Kollegen hat auch er keinen Nachfolger für seine Praxis gefunden. Über ein System, das seine Patienten alleine lässt.

Von Michaela Schwinn

Wumms. Und wieder landet ein Patient in der Tonne. Und noch einer, Rainer Kandler schaufelt eine Person nach der anderen von seinem Kofferraum in den silbernen Müllcontainer. So hastig wirft er die Akten weg, als wolle er sich bloß nicht an all diese Menschen erinnern. Mandelentzündung, gebrochener Zeh, Diabetes. Wumms. Aufgeschlagenes Knie, Bluthochdruck, Schlaganfall. Wumms. Scharlach, Magen-Darm-Infekt, Hirntumor. "In 33 Jahren kommt einiges zusammen", sagt Rainer Kandler, als er das letzte Paket wegwirft.

33 Jahre lang hat Rainer Kandler in ...