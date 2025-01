Die Gynäkologin Tetjana Woronzowa wirkt auf den ersten Blick nicht, als würde sie regelmäßig Sanitäter und Soldaten unterweisen, wie man den Blutverlust bei abgerissenen Gliedmaßen stoppt. Und doch hat Woronzowa in den vergangenen zehn Jahren Tausende ukrainische Soldaten und Feldsanitäter in taktischer Medizin unterrichtet – also etwa darin, wie man über einer Wunde ein sogenanntes Tourniquet verwendet, ein Abbindesystem zum Abschnüren des Blutstroms. Verletzte Soldaten sollen damit so lange am Leben gehalten werden, bis sie von der Front die nächsten Stationen medizinischer Hilfe erreichen: Feldlazarette und Krankenhäuser.

Alles begann, als Woronzowa nach dem Beginn des russischen Krieges in der Ostukraine 2014 dachte, es könne nicht schaden, sich in Kriegszeiten selbst in lebensrettender Erster Hilfe auszukennen. Also ließ sie sich von englischen Militärmedizinern ausbilden, die nach dem Kriegsbeginn 2014 begannen, die Ukrainer zu unterstützen. Danach kontaktierte Woronzowa in ihrer Heimatstadt Riwne im Nordwesten der Ukraine dort stationierte Militärs, ob sie an einem systematischen Unterricht für die Rekruten interessiert seien, denn der Bedarf war enorm.

Nach dem russischen Überfall 2022 ist der Bedarf enorm gestiegen

Die von Militärärzten taktische Kampfopferbetreuung (Tactical Combat Casualty Care, TCCC) genannte Front-Notfallbetreuung brachten vor allem US-amerikanische Militärmediziner voran. Noch im US-amerikanischen Revolutionskrieg gegen die Briten vor zweieinhalb Jahrhunderten starben mehr als vier von zehn Verletzten – in den US-Kriegen im Irak und Afghanistan war es nur noch einer von zehn Verwundeten, so die Fachzeitschrift Military Medicine. Heute ist das TCCC-Training Standard aller Nato-Armeen.

Woronzowa, 47 Jahre alt, ist ausgebildete Gynäkologin. „Doch selbst ich als Ärztin wurde nie systematisch in taktischer Medizin unterwiesen“, sagt sie. Woronzowa wunderte sich nach Beginn der russischen Aggression 2014 nicht als Einzige über fehlende Unterweisung in Frontmedizin nach Nato-Standards.

Auch Tetjana Iwaschuk unterrichtet Soldaten und Sanitäter in taktischer Medizin. (Foto: Friedrich Bungert)

Nach Beginn des Krieges 2014 absolvierte Woronzowa zunächst einen Dreitageskurs und sammelte weitere Gleichgesinnte, um ihr neu erworbenes Wissen als Organisation Rivne Takmed weiterzutragen – vor allem an die ukrainische Armee, aber auch an Zivilisten. „2017 haben wir angefangen, neu aufgestellte Brigaden in taktischer Medizin zu unterrichten“, erzählt Woronzowa.

Nach dem Großüberfall vom 24. Februar 2022 stieg der Bedarf an Unterweisung in Front- und Notfallmedizin um ein Zigfaches: Nicht nur Hunderttausende Soldaten wurden an der Front verletzt, wahrscheinlich mehr als 100 000 starben. Das Heer der Uniformierten wird durch Nationalgardisten, Mitglieder der Territorialverteidigung, Grenzschützer, militärische Geheimdiensteinheiten oder Polizisten auf rund eine Million aufgestockt.

Als die SZ im Sommer 2024 die 65. Brigade der Armee besucht, erzählt ein Major, er sei nur deshalb noch am Leben, weil er nach einer schweren Verwundung sich selbst das Tourniquet angelegt und festgezurrt und Spritzen gesetzt habe, bevor er das Bewusstsein verlor und später von Kameraden geborgen wurde.

Ein Viertel aller Todesfälle könnte durch mehr medizinisches Wissen vermieden werden

Doch längst nicht jeder Soldat – und auch nicht mancher Feldsanitäter – kennt alle lebensrettenden Maßnahmen. Oft fehlt es auch am entsprechenden Sanitätsmaterial. Zudem mangelt es in der Ukraine an geeigneten gepanzerten Fahrzeugen, mit denen Sanitäter bis an die Front fahren und Verwundete sicher bergen könnten. Ukrainische Fachleute schätzen, dass ein Viertel aller Todesfälle an der Front allein durch eine besser verbreitete Kenntnis in taktischer Medizin vermieden werden könnte.

Es ist ein kalter, regnerischer Dezembertag, doch ein Team von Riwne Takmed übt unverdrossen auf einem feuchten Grasplatz hinter einer Polizeistation. Tetjana Woronzowa etwa wiederholt an ihrer Kollegin Tetjana Iwaschuk das schnelle Anlegen eines Tourniquets. Taras Melnitschuk übt, seinem Kameraden Mykola Gultschuk einen Halsverband anzulegen, der eine fiktive schwere Blutung stoppen soll. „Tetjana hat uns zu Beginn des Großen Krieges in taktischer Medizin ausgebildet“, erzählt Gultschuk.

Tetjana Woronzowa (liegend rechts) übt an ihrer Kollegin Tetjana Iwaschuk das schnelle Abbinden der Gliedmaßen. (Foto: Friedrich Bungert)

Melnitschuk ist gerade 22 Jahre alt, Gultschuk 23 Jahre, doch beide sind schon Veteranen des „Großen Krieges“, wie Ukrainer die Kriegsphase seit dem 24. Februar 2022 nennen. Beide gehörten ihrer Darstellung zufolge nach Beginn der Invasion zu im Donbass eingesetzten ukrainischen Spezialeinheiten. „Wir wurden beide schwer verletzt und sind deshalb nicht mehr im Dienst.“

Die Rechtsanwältin Olena Fidria lernte TCCC erst bei englischen Militärmedizinern, bevor sie schon vor einem Jahrzehnt Soldaten in Mariupol unterrichtete: damals, als die heute schwer zerstörte und russisch besetzte Hafenstadt am Asowschen Meer an der Front noch unter ukrainischer Kontrolle war. Manchmal bildete Fidria nicht nur medizinisch aus, sondern half Soldaten etwa auch, Feldkirchen zu improvisieren, etwa mit zu Kerzenständern umgewidmeten Soldatenhelmen. Zudem berät die praktizierende Anwältin Soldaten auch juristisch.

Die Organisation bildet jetzt auch Mitarbeiter von Elektrizitätswerken aus

Fidrias 41 Jahre alter Mann Grigorij ist Aufklärer der ukrainischen Armee in der umkämpften Region Saporischschija in der Südukraine. Fidrias sechs Jahre ältere Schwester Alla Semenjuk gehört seit Jahren zu den Riwne-Takmed-Instruktoren; ihr 28 Jahre alter Sohn Dima hat vor einem Jahr bei der Armee auf fünf Jahre unterschreiben und dient nun als Leutnant in der Ostukraine. Und auch Trainerin Tetjana Melnitischuk ist der Krieg nicht nur beim Training nahe: Ihr 30 Jahre alter Mann Roman wurde Anfang 2024 eingezogen und kämpft jetzt mit der 33. Brigade an einer der kritischsten Stellen der Front in der Ostukraine.

Taras Melnitschuk übt, seinem Kameraden Mykola Gultschuk einen Halsverband anzulegen. (Foto: Friedrich Bungert)

Die 2. Brigade und die 10., die 42. Brigade oder die mit den Zahlen 66 oder 141 – die Frauen von Riwne haben schon überall ausgebildet und reisen für die Trainings regelmäßig auch in Frontstädte. Auch die Polizei und ein ukrainischer Geheimdienst baten sie ihnen zufolge schon, Mitglieder ihrer Einheiten selbst zu ausbildungsfähigen Instruktoren in Frontmedizin auszubilden. „Insgesamt“, schätzt Woronzowa, „dürften wir so dreißigtausend Rekruten ausgebildet haben – und vielleicht noch einmal fünftausend Zivilisten.“ Denn von 2019 an gingen die Riwne-Takmed-Instruktoren etwa auch in Schulen. „Jeder in der Ukraine sollte sich in Notfallmedizin auskennen.“

Kein Wunder: Schließlich sind neben Militärs auch Zehntausende Zivilisten schon Opfer russischer Raketen oder Granatsplitter geworden, hat die Weltgesundheitsorganisation bis zum 23. Januar dieses Jahres 2214 Angriffe auf Krankenhäuser oder Ambulanzen dokumentiert; die UN-Menschenrechtsmission für die Ukraine außerdem 1275 beschädigte und 339 zerstörte Schulen oder Kindergärten.

Die von den UN dokumentierten Zahlen getroffener Zivilisten im von Kreml-Machthaber Putin entfesselten Krieg lagen bis Januar 2025 bei 12 456 Toten und 28 382 Verletzten; die UN fügten aber hinzu, die echte Zahlen lägen – etwa wegen des oft nicht möglichen Zuganges zu Angriffsstellen – sicher „bedeutend höher“.

Neuester Ausbildungsschwerpunkt der Rivne-Takmed-Frauen: Mitarbeiter städtischer Betriebe; von Elektrizitätswerken oder anderer kritischer Infrastruktur, die von Moskau massiv angegriffen und zerstört wird. Mitgründerin Woronzowa ist für Kurse oft am Wochenende quer durch die Ukraine unterwegs. Die Arbeit wird den Frauen aus Riwne kaum ausgehen, auch wenn sie längst nicht die einzige entsprechende Organisation sind, die in taktischer Medizin ausbildet. Andere, etwa die des Milliardärs Wiktor Pintschuk oder des Ex-Fernsehmoderators und Politikers Serhiy Prytula, stehen mehr im Rampenlicht – und verfügen über mehr Geld für ihre Arbeit.

Die Riwne-Frauen dagegen sind national weitgehend unbekannt, arbeiten bisher ausschließlich mobil und träumen von einem eigenen Ausbildungszentrum, in dem etwa auch verletzte Veteranen ihrerseits systematisch Rekruten und Militärsanitäter in Frontmedizin ausbilden könnten.

„Der Krieg wird noch lange dauern“, glaubt Tetjana Woronzowa. „So lange Putin noch Territorium erobern kann, wird er nicht anhalten. Umso wichtiger ist es, dass wir mehr Soldaten und mehr Militärsanitäter ausbilden.“ Selbst wenn es einen Waffenstillstand gäbe, „würden dort immer noch Soldaten stehen, und es wird möglicherweise nur eine Atempause vor dem nächsten Krieg“.