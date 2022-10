Von Werner Bartens

Franz Kafkas "Kleine Fabel" beschreibt eine überforderte Maus. Zunächst erscheint ihr die Welt zu unübersichtlich, sodass sie "glücklich" ist, als sie in der Ferne Mauern sieht. Es gibt offenbar ein verbreitetes Bedürfnis nach Grenzen. Freiheit ja, aber bitte mit konkreten Vorgaben. Bis hierher und nicht weiter. Gerade für Rauschmittel wäre eine Unbedenklichkeitsbescheinigung doch schön. Damit wäre ein begrenzter Exzess möglich, eine Ahnung von Kontrollverlust oder gar Bewusstseinserweiterung - was legale wie illegale Drogen halt so versprechen. Bis es dann heißt: Halt, Stopp, ab hier wird's gefährlich.