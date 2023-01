Angesichts der Engpässe bei Kindermedikamenten und in Kliniken fordert die CSU die Bundesregierung auf, einen "Kinder-Kranken-Gipfel" einzuberufen. Dort sollen "schnellstmöglich Maßnahmen zur kurzfristigen Abhilfe dieser untragbaren Notsituation" getroffen werden, heißt es in einem Parteipapier, wie die Zeitungen der Mediengruppe Bayern berichten. Außerdem will die CSU eine verbesserte finanzielle Ausstattung der Kinderkliniken erreichen, heißt es weiter. Das Papier mit dem Titel "Entschlossen für mehr soziale Gerechtigkeit" soll auf der Klausur der CSU-Landesgruppe in Kloster Seeon vom 6. bis 8. Januar vorgestellt werden.