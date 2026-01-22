Zwei Jahre nach der teilweisen Entkriminalisierung von Cannabis durch die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP will die Union wieder strengere Regeln einführen. Die Bundesgesundheitsministerin, Nina Warken (CDU), hat dazu einen ersten Vorstoß unternommen. Sie will den Vertrieb von Cannabis zu medizinischen Zwecken eindämmen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.