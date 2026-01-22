Zwei Jahre nach der teilweisen Entkriminalisierung von Cannabis durch die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP will die Union wieder strengere Regeln einführen. Die Bundesgesundheitsministerin, Nina Warken (CDU), hat dazu einen ersten Vorstoß unternommen. Sie will den Vertrieb von Cannabis zu medizinischen Zwecken eindämmen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.
Cannabis in DeutschlandEndet die Legalisierung durch die Hintertür?
Lesezeit: 3 Min.
Wer online nach „medizinischem“ Cannabis sucht, findet ein riesiges Angebot – billig und frei Haus. Die Gesundheitsministerin möchte diesen Wildwuchs nun verbieten. Antworten auf die wichtigsten Fragen.
Von Ronen Steinke, Berlin
