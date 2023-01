Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist 74 Jahre alt. Wäre er Bürgermeister, müsste er wegen der Altersgrenze in seinem Bundesland in den Ruhestand gehen.

Von Werner Bartens

Der berühmte Chirurg Ferdinand Sauerbruch operierte noch mit über 70, obwohl seine Hirnsklerose fortgeschritten war. Mehrmals versäumte er, sich zu desinfizieren, und vergaß Instrumente im Bauchraum. Einem krebskranken Mädchen nähte er den Magen zu. Als die Charité sein gefährliches Treiben untersagte, operierte Sauerbruch im heimischen Wohnzimmer weiter. Nun geht es in der Kommunalpolitik meist weniger blutig zu. Trotzdem könnte es Probleme geben, wenn der Bayerische Landtag dem Vorschlag von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zustimmt, die Altersgrenze für Bürgermeister und Landräte in Bayern aufzuheben. Drohen bald Amtsträger mit Alzheimer, Schwerhörigkeit und grauem Star?

"Das chronologische Alter sagt nicht viel über den Zustand des Körpers und des Geistes aus", sagt Ron Jachimowicz vom Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns in Köln. "Während einer mit 50 Jahren problemlos Marathon laufen kann, kann ein anderer schon vom Treppensteigen erschöpft sein." Mediziner interessieren sich daher für das biologische Alter, das den tatsächlichen Alterungsprozess widerspiegelt. Da Menschen unterschiedlich altern, könne man aus wissenschaftlicher Sicht nicht sagen, ob Altersgrenzen für Politiker sinnvoll sind, so Jachimowicz.

Ohnehin sind die Altersgrenzen je nach Bundesland unterschiedlich. In Baden-Württemberg müssen hauptamtliche Bürgermeister mit Ablauf des 73. Lebensjahres in den Ruhestand. Gewählt werden darf, wer am Wahltag das 25. Lebensjahr und noch nicht das 68. Lebensjahr vollendet hat. In Bayern darf man mit 18 gewählt werden, die Altersgrenze wurde 2020 von 65 auf 67 Jahre hochgesetzt. Brandenburg hat die Altersgrenze für Bürgermeister und Landräte aufgehoben. In NRW, Hessen und Schleswig-Holstein gibt es ebenfalls keine. In Sachsen ist hingegen bereits mit 65 Schluss. Verstehen muss man die unterschiedlichen Anforderungen nicht. Und so kann man mit 18 Bundeskanzler werden, Bundespräsident oder Ministerpräsident von Bayern aber erst jenseits der 40.

Die Lebenserwartung steigt - und damit auch die Leistungsfähigkeit im Alter. Selbstüberschätzung ist jedoch nicht ausgeschlossen. Drohen immer mehr Greise im Amt? Zur nächsten US-Präsidentenwahl 2024 wäre Joe Biden fast 82 und Donald Trump 78.

"Alterungsprozesse verlaufen zu unterschiedlich, um generelle Aussagen zu treffen", sagt Altersforscher Jachimowicz. "Einen allgemeinen Test zur Eignung gibt es nicht." Während man einigen 65-Jährigen raten möchte, den Führerschein abzugeben, sind manche 85-Jährige noch solide Fahrzeuglenker. Letztlich wird Altern als fortschreitender Verlust definiert. Es häufen sich Schäden in der DNA, die nicht mehr ausreichend repariert werden können. "Wie gut dieser Verlust aufgehalten wird, liegt an den Genen, obwohl diese den kleineren Anteil ausmachen. Umweltfaktoren haben mehr Einfluss", so Jachimowicz. "Wer sich gesund ernährt, viel bewegt und wenig Alkohol trinkt, kann den Alterungsprozess zumindest verlangsamen." Ob dies politischen Amtsträgern gelingt, darf bezweifelt werden. Zumindest Spitzenpolitiker beklagen immer wieder, dass sie zu wenig schlafen, ungesund essen und zu viel Alkohol trinken.