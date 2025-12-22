In einem umstrittenen Schritt hat Israels Regierung die Schließung des beliebten Armeesenders beschlossen. Das Kabinett stimmte für einen entsprechenden Vorschlag des Verteidigungsministers Israel Katz, Galei Zahal bis zum 1. März 2026 einzustellen. Katz hatte dies damit begründet, der als kritisch geltende Sender transportiere „politische und spaltende Inhalte, die nicht mit den Werten der israelischen Armee übereinstimmen“. Der TV-Sender i24news berichtete, der Kommandeur des Senders wolle vors oberste Gericht ziehen. Der Armeesender ist seit 75 Jahren in Betrieb. Die Opposition sprach von einem Verstoß gegen die Meinungsfreiheit und dem Versuch von Premier Benjamin Netanjahu, die Medien zu kontrollieren.