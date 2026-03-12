Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Wolfgang Blank (parteilos) ist bei einem Unfall auf der A20 verletzt worden. Das bestätigte sein Ministerium. Er liege im Krankenhaus, sei aber ansprechbar und habe bereits mit seinem Büro telefoniert, hieß es.

Laut Polizei waren am Morgen bei Lindholz (Landkreis Vorpommern-Rügen) ein Auto und ein Lkw in Fahrtrichtung Rostock zusammengestoßen. Der Lastwagen, ein Sicherungswagen der Autobahnmeisterei, sei zwischen den Anschlussstellen Bad Sülze und Tessin von der Standspur auf die linke Spur gewechselt. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Das Auto sei daraufhin gegen die Mittelleitplanke gekracht und habe sich überschlagen.



Die beiden Insassen wurden laut Polizei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Rostock geflogen. Der Fahrer des Lkw sei leicht verletzt worden.

Die A20 wurde ab der Anschlussstelle Bad Sülze voll gesperrt, der Verkehr werde an dieser Stelle abgeleitet.