Spezialeinsatzkommandos, das sind vermummte, schwer bewaffnete Polizisten, sie werden zu Geiselnahmen gerufen, zu Terroranschlägen oder Razzien bei Rockern. In einem der drei SEKs der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern sind offenbar zeitweise acht von zwölf Beamten aktive Rechtsextremisten gewesen. Das hat die Untersuchung einer Kommission ergeben, die ihren Bericht jetzt dem Schweriner Innenministerium übergeben hat. Der wichtigste unter den SEK-Männern, Marko G., war Administrator der Chatgruppe "Nordkreuz". Dort beschäftigten sich Teilnehmer jahrelang mit einem ominösen Tag X, wenn die Ordnung in Deutschland zusammenbrechen würde und sie das Recht in die eigene Hand nehmen wollten.

"Das hätte bemerkt werden müssen", sagt der Vorsitzende der Kommission, der ehemalige Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, Heinz Fromm (SPD). Er will der Polizei nicht Unrecht tun. Das Problem sei nicht in der Polizei entstanden. Die SEK-Clique rund um Marko G. habe großteils aus Quereinsteigern aus der Bundeswehr bestanden, die ihre politische Einstellung schon von dort mitgebracht hätten. Das macht es freilich nicht besser, sondern eher doppelt interessant: In beiden Institutionen blieben die Betreffenden zu lange ungestört, so lässt sich der Untersuchungsbericht der Fromm-Kommission auch lesen. Zehn Jahre lang gehörte Marko G. dem SEK an, von 2004 bis 2014. Heute ist er 49 Jahre alt. Andere Rechtsextreme dienten dort sogar noch bis zu diesem Juni.

Fromm und seine beiden Mitstreiter in der Kommission, der ehemalige Kommandeur der Eliteeinheit GSG 9, Friedrich Eichele, und der ehemalige Chef des Hamburger Verfassungsschutzes, Manfred Murck, sind deshalb nicht nur den Vorwürfen gegen Marko G. und seine Nordkreuz-Kameraden nachgegangen. Sie haben sich vor allem das dienstliche Umfeld näher angesehen. Was lief da so lange schief? Zumindest für die Polizei haben sie nach Antworten gesucht, davon handelt der größte Teil ihres gut 100 Seiten starken Berichts, der bisher nicht veröffentlicht ist.

Die Kommission glaubt zunächst den Beteuerungen vieler Kameraden, die politische Einstellung von Marko G. und anderen sei über Jahre hinweg "nicht erkannt" worden. Es habe "insgesamt wenig Wissen und Sensibilität für Aussagen und Symbole der rechtsextremistischen Szene" gegeben - im Umfeld des SEK, aber sogar im "gesamten Landeskriminalamt", zu dem das SEK gehört. Deshalb habe das LKA "nicht entschieden darauf reagiert", meint die Kommission - und nicht etwa deshalb, weil jemand diese Tendenzen bewusst duldete. Von "mangelnder Aufmerksamkeit" der Vorgesetzten ist die Rede, und von "konfliktscheuen" SEK-Beamten.

Als eine der Ursachen sieht die Kommission die Arbeitsüberlastung. Die SEK-Vorgesetzten wären nur noch mit Administrativem beschäftigt gewesen, "gruppendynamische Prozesse" wie den Nordkreuz-Chat hätten sie gar nicht mehr mitbekommen, auch nicht die apokalyptischen Szenarien, für die sich Kameraden als sogenannte Prepper rüsteten. Prepper, vom Englischen to prepare, vorbereiten - die Elitepolizisten dachten da auch an Waffen, Marko G. steht derzeit in Schwerin unter anderem deshalb vor Gericht, weil er 55 000 Schuss Munition gehortet haben soll.

"Man hat sich nicht ausreichend um die Leute gekümmert", kritisiert Fromm. Bewerber für Spezialeinheiten seien überhaupt nicht auf Extremismus hin überprüft worden, da gebe es "Regelungslücken". Als Konsequenz hat Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) am Montag den bisherigen LKA-Chef in sein Ministerium versetzt. Der bisherige Leiter der Polizei-Abteilung dort musste seinen Posten mit einem anderen Abteilungsleiter tauschen. Die Kommission monierte, dass sie keinen Zugang zu Akten des Generalbundesanwalts oder auch der Staatsanwaltschaft Schwerin hatte, und auch das Bundeswehr-Landeskommando Mecklenburg-Vorpommern habe ihr "keinerlei Auskünfte" erteilt.