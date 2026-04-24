Zum Hauptinhalt springen

Mecklenburg-VorpommernDer Wal-Kämpfer

Lesezeit: 2 Min.

Er hat dem Wal in die Augen geschaut: Till Backhaus.
Er hat dem Wal in die Augen geschaut: Till Backhaus. Bernd Wüstneck/Bernd Wüstneck/dpa

Till Backhaus ist der dienstälteste Minister Deutschlands und betreut inzwischen hauptberuflich einen gestrandeten Meeressäuger. Über zwei „Political Animals“.

Von Ulrike Nimz

Man kann nur hoffen, dass in Mecklenburg-Vorpommern demnächst kein Schattentanker havariert, die Tollwut ausbricht oder ein Wolf über den Campingplatz schnürt. Denn der Umweltminister ist gerade nicht abkömmlich. Till Backhaus ist am Wal, Tag und Nacht.

Zur SZ-Startseite

MeinungBuckelwale
:Es ist ein Wahnsinn

SZ PlusKommentar von Tanja Rest
Portrait undefined Tanja Rest

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite