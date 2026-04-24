Man kann nur hoffen, dass in Mecklenburg-Vorpommern demnächst kein Schattentanker havariert, die Tollwut ausbricht oder ein Wolf über den Campingplatz schnürt. Denn der Umweltminister ist gerade nicht abkömmlich. Till Backhaus ist am Wal, Tag und Nacht.
Mecklenburg-VorpommernDer Wal-Kämpfer
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Till Backhaus ist der dienstälteste Minister Deutschlands und betreut inzwischen hauptberuflich einen gestrandeten Meeressäuger. Über zwei „Political Animals“.
Von Ulrike Nimz
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