Für unseren Newsblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Alle Nachrichten, Analysen und Hintergründe zur Wahl in Sachsen-Anhalt finden Sie zudem auf unserer Themenseite.
Wichtige Updates
Plakate beschädigt, Helfer attackiert: rund 500 Straftaten im Berliner Wahlkampf
Linke in Berlin in Umfrage knapp vor CDU
Umfrage: SPD überholt in Mecklenburg-Vorpommern AfD, CDU rutscht weiter ab
Wahlkampf in Berlin: Kandidaten streiten über Wuchermiete und Enteignung
CDU-Kreisvize aus Mecklenburg-Vorpommern: AfD kann Koalitionspartner sein
Anna Schimpp
Die Wahllokale sind geöffnet
Die Wahllokale in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin sind ab jetzt geöffnet. Bis 18 Uhr können die Menschen wählen gehen. Neu ist, dass bei diesen Wahlen bereits ab 16 Jahren gewählt werden darf.
In Mecklenburg-Vorpommern können mehr als 1,3 Millionen Menschen laut Landeswahlleitung darüber abstimmen, wer in den Landtag einziehen soll. Wählen dürfen alle, die einen deutschen Pass haben und seit mindestens 37 Tagen im Bundesland gemeldet sind. Mit der Erststimme wählen die Menschen die Direktkandidaten, die direkt ins Parlament einziehen sollen. Über die Zweitstimme wird eine Partei und deren Landesliste gewählt. Die Zweitstimme ist maßgeblich für die Verteilung der Sitze im Landtag. Um eine Zersplitterung des Parlaments zu verhindern, werden nur Parteien berücksichtigt, die mindestens fünf Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten. Es geht um mindestens 71 Abgeordnetensitze, durch Überhang- oder Ausgleichsmandate können es mehr werden. Das heißt: Gewinnt eine Partei mehr Direktmandate, als ihr nach dem Zweitstimmenanteil zustehen, entstehen Überhangmandate. Diese werden mit Ausgleichsmandaten für die anderen Parteien ausgeglichen, um das Kräfteverhältnis zu wahren – was noch mehr Abgeordnete ins Parlament bringt.
Für die Abgeordnetenhauswahl in Berlin sind nach Angaben des Hauptstadtportals rund 2,5 Millionen Menschen wahlberechtigt. Wählen dürfen grundsätzlich alle, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, die mindestens 16 Jahre alt sind und am Wahltag seit mindestens drei Monaten ununterbrochen in Berlin ihren Hauptwohnsitz haben, wie der RBB informiert. Bei der Abgeordnetenhauswahl haben die Wählerinnen und Wähler ebenfalls zwei Stimmen: Die Erststimme gilt einer Kandidatin oder einem Kandidaten im Wahlkreis (Berlin ist in 78 Wahlkreise eingeteilt), mit der Zweitstimme entscheidet man sich für eine Partei. Nur Parteien, die berlinweit mindestens fünf Prozent der abgegebenen Zweitstimmen erhalten oder in mindestens einem Wahlkreis ein Direktmandat gewonnen haben, bekommen entsprechend ihrem Anteil der Zweitstimmen Sitze im Abgeordnetenhaus. Regulär gibt es 130 Abgeordnete, aktuell sind es durch Überhang- und Ausgleichsmandate 159. Wie bei der Bundestagswahl gibt es diesmal nur einen Stimmzettel für Erst- und Zweitstimme. Außerdem ist nicht nur ein Kreuz auf dem Wahlzettel erlaubt – auch ein Strich, Pluszeichen, Häkchen oder wenn der Kreis ausgemalt wird, sind nach Angaben von Landeswahlleiter Stephan Bröchler gültig. Und: Am heutigen Sonntag werden auch die Bezirksparlamente in Berlin neu gewählt.
In Mecklenburg-Vorpommern können mehr als 1,3 Millionen Menschen laut Landeswahlleitung darüber abstimmen, wer in den Landtag einziehen soll. Wählen dürfen alle, die einen deutschen Pass haben und seit mindestens 37 Tagen im Bundesland gemeldet sind. Mit der Erststimme wählen die Menschen die Direktkandidaten, die direkt ins Parlament einziehen sollen. Über die Zweitstimme wird eine Partei und deren Landesliste gewählt. Die Zweitstimme ist maßgeblich für die Verteilung der Sitze im Landtag. Um eine Zersplitterung des Parlaments zu verhindern, werden nur Parteien berücksichtigt, die mindestens fünf Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten. Es geht um mindestens 71 Abgeordnetensitze, durch Überhang- oder Ausgleichsmandate können es mehr werden. Das heißt: Gewinnt eine Partei mehr Direktmandate, als ihr nach dem Zweitstimmenanteil zustehen, entstehen Überhangmandate. Diese werden mit Ausgleichsmandaten für die anderen Parteien ausgeglichen, um das Kräfteverhältnis zu wahren – was noch mehr Abgeordnete ins Parlament bringt.
Für die Abgeordnetenhauswahl in Berlin sind nach Angaben des Hauptstadtportals rund 2,5 Millionen Menschen wahlberechtigt. Wählen dürfen grundsätzlich alle, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, die mindestens 16 Jahre alt sind und am Wahltag seit mindestens drei Monaten ununterbrochen in Berlin ihren Hauptwohnsitz haben, wie der RBB informiert. Bei der Abgeordnetenhauswahl haben die Wählerinnen und Wähler ebenfalls zwei Stimmen: Die Erststimme gilt einer Kandidatin oder einem Kandidaten im Wahlkreis (Berlin ist in 78 Wahlkreise eingeteilt), mit der Zweitstimme entscheidet man sich für eine Partei. Nur Parteien, die berlinweit mindestens fünf Prozent der abgegebenen Zweitstimmen erhalten oder in mindestens einem Wahlkreis ein Direktmandat gewonnen haben, bekommen entsprechend ihrem Anteil der Zweitstimmen Sitze im Abgeordnetenhaus. Regulär gibt es 130 Abgeordnete, aktuell sind es durch Überhang- und Ausgleichsmandate 159. Wie bei der Bundestagswahl gibt es diesmal nur einen Stimmzettel für Erst- und Zweitstimme. Außerdem ist nicht nur ein Kreuz auf dem Wahlzettel erlaubt – auch ein Strich, Pluszeichen, Häkchen oder wenn der Kreis ausgemalt wird, sind nach Angaben von Landeswahlleiter Stephan Bröchler gültig. Und: Am heutigen Sonntag werden auch die Bezirksparlamente in Berlin neu gewählt.
Anna Schimpp
Diese Kandidatinnen und Kandidaten stehen zur Wahl
In Mecklenburg-Vorpommern regiert seit 2021 die SPD mit den Linken. Im Landtag sind zudem AfD, CDU und Grüne als Fraktionen vertreten, dazu die FDP als Gruppe und vier Fraktionslose. Insgesamt sind es derzeit 79 Abgeordnete. Die genannten Parteien stellen sich erneut zur Wahl. Hinzu kommen 13 weitere Parteien, darunter das BSW, die Freien Wähler und Volt. Insgesamt stehen in den 36 Wahlkreisen 402 Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl – mehr als zwei Drittel von ihnen sind Männer. Im Wahlkreis in der Schweriner Innenstadt tritt die amtierende Ministerpräsidentin und SPD-Spitzenkandidatin Manuela Schwesig gegen den AfD-Ministerpräsidentenkandidaten Leif-Erik Holm an. AfD-Spitzenkandidat ist hingegen Enrico Schult. Die Spitzenbewerber der anderen größeren Parteien sind: Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke), Daniel Peters (CDU), Claudia Müller (Grüne), Jessica Mendle und Jakob Schirmer (FDP) sowie Peter Schabbel und Sabine Firnhaber (BSW).
In Berlin regiert seit 2023 eine Koalition aus CDU und SPD. Grüne, Linke und AfD bilden die Opposition. In der Hauptstadt treten insgesamt 17 Parteien an. Der Spitzenkandidat der CDU ist seit Mitte Juli Finanz- und Kultursenator Stefan Evers. Für die SPD geht Steffen Krach ins Rennen, an der Spitze von Bündnis 90/Die Grünen stehen Bettina Jarasch und Werner Graf, wobei Letzterer im Falle eines Wahlsiegs Regierender Bürgermeister werden soll. Die Linke wird erstmals von Elif Eralp angeführt. Bei der AfD ist Kristin Brinker erneut die Spitzenkandidatin. Das BSW hat mit Alexander King und Michael Lüders ebenfalls eine Doppelspitze.
In Berlin regiert seit 2023 eine Koalition aus CDU und SPD. Grüne, Linke und AfD bilden die Opposition. In der Hauptstadt treten insgesamt 17 Parteien an. Der Spitzenkandidat der CDU ist seit Mitte Juli Finanz- und Kultursenator Stefan Evers. Für die SPD geht Steffen Krach ins Rennen, an der Spitze von Bündnis 90/Die Grünen stehen Bettina Jarasch und Werner Graf, wobei Letzterer im Falle eines Wahlsiegs Regierender Bürgermeister werden soll. Die Linke wird erstmals von Elif Eralp angeführt. Bei der AfD ist Kristin Brinker erneut die Spitzenkandidatin. Das BSW hat mit Alexander King und Michael Lüders ebenfalls eine Doppelspitze.
Siegmund hofft, dass in Mecklenburg-Vorpommern „die CDU das erste Mal aus einem deutschen Landtag fliegt“
Am Rande der AfD-Abschluss-Veranstaltung in Schwerin wartet Ulrich Siegmund auf seinen Auftritt als Ehrengast. Man hoffe natürlich, auch in Mecklenburg-Vorpommern als stärkste Kraft aus dieser Wahl zu gehen, sagt der AfD-Wahlsieger aus Sachsen-Anhalt. Aber Ministerpräsidentin Manuela Schwesig habe natürlich einen starken Amtsbonus. „Wir hoffen jedoch, dass die CDU das erste Mal aus einem deutschen Landtag fliegt. Das wird dann auch in Berlin eine gewisse Dynamik in die Bundesregierung bringen.“
Plakate beschädigt, Helfer attackiert: rund 500 Straftaten im Berliner Wahlkampf
Die Berliner Polizei hat kurz vor Ende des Wahlkampfs Bilanz gezogen und rund 500 Straftaten registriert. Seit Anfang August wurden mehr als 380 Sachbeschädigungen erfasst. Hinzu kommen nach Polizeiangaben zwölf Körperverletzungen, sechs Bedrohungen und 22 Beleidigungen.
Besonders häufig werden Wahlplakate beschädigt oder entfernt. Insgesamt sind bislang rund 1000 Plakate betroffen, davon 652 der AfD. Auch bei tätlichen Angriffen ist die AfD laut der Polizei mit sechs Körperverletzungen am häufigsten betroffen.
Verglichen mit der Abgeordnetenhauswahl 2021 ist das eine deutliche Zunahme. Damals registrierte die Polizei insgesamt rund 120 Straftaten.
Besonders häufig werden Wahlplakate beschädigt oder entfernt. Insgesamt sind bislang rund 1000 Plakate betroffen, davon 652 der AfD. Auch bei tätlichen Angriffen ist die AfD laut der Polizei mit sechs Körperverletzungen am häufigsten betroffen.
Verglichen mit der Abgeordnetenhauswahl 2021 ist das eine deutliche Zunahme. Damals registrierte die Polizei insgesamt rund 120 Straftaten.
Wagenknecht vor Berlin-Wahl: Wollen nicht mitregieren
BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht zeigt sich zuversichtlich, dass ihre Partei es bei der Wahl am Sonntag ins Berliner Abgeordnetenhaus schafft, plant aber keine Regierungsbeteiligung. „Nein, wir wollen nicht mitregieren“, sagte Wagenknecht der Deutschen Presse-Agentur am Rande des Wahlkampfabschlusses auf dem Alexanderplatz. Nach den Umfragen liegt das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) bei Werten um 4 Prozent und müsste noch zulegen, um den Sprung über die 5-Prozent-Hürde zu schaffen.
Das BSW sei zwar mit dem Abgeordneten Alex King im Abgeordnetenhaus vertreten und habe eine gewisse parlamentarische Erfahrung, erklärte Wagenknecht. Alle anderen BSW-Politiker seien aber neu. In so einem Fall sollte man nicht direkt in eine Regierung gehen, meinte Wagenknecht. Zumal es teils große Differenzen mit den anderen Parteien gebe.
Wagenknecht betonte aber, dass das BSW mit allen Parteien zusammenarbeiten würde. „Wir wollen, dass tatsächlich eine vernünftige Politik gemacht wird, wenn dort Mehrheiten sich ergeben“, so die Politikerin. „Wir sagen ganz klar, die Brandmauer ist gescheitert. Dieser Kindergarten, dass man mit der AfD nicht abstimmen darf, ist falsch.“
Die Polizei musste eingreifen, nachdem der Wahlkampfabschluss des BSW zwischenzeitlich von Protest begleitet worden war. Nach Angaben von Teilnehmern bezog sich der Protest auf die Situation in Sachsen-Anhalt. Das BSW war bei der Landtagswahl dort knapp ins Parlament eingezogen und könnte der AfD, die 43,8 Prozent holte, zur Mehrheit verhelfen.
Das BSW sei zwar mit dem Abgeordneten Alex King im Abgeordnetenhaus vertreten und habe eine gewisse parlamentarische Erfahrung, erklärte Wagenknecht. Alle anderen BSW-Politiker seien aber neu. In so einem Fall sollte man nicht direkt in eine Regierung gehen, meinte Wagenknecht. Zumal es teils große Differenzen mit den anderen Parteien gebe.
Wagenknecht betonte aber, dass das BSW mit allen Parteien zusammenarbeiten würde. „Wir wollen, dass tatsächlich eine vernünftige Politik gemacht wird, wenn dort Mehrheiten sich ergeben“, so die Politikerin. „Wir sagen ganz klar, die Brandmauer ist gescheitert. Dieser Kindergarten, dass man mit der AfD nicht abstimmen darf, ist falsch.“
Die Polizei musste eingreifen, nachdem der Wahlkampfabschluss des BSW zwischenzeitlich von Protest begleitet worden war. Nach Angaben von Teilnehmern bezog sich der Protest auf die Situation in Sachsen-Anhalt. Das BSW war bei der Landtagswahl dort knapp ins Parlament eingezogen und könnte der AfD, die 43,8 Prozent holte, zur Mehrheit verhelfen.
Carim Soliman
Special Olympics warnt vor AfD
Zwei Tage vor den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern warnt der Sportverband für Menschen mit geistiger Behinderung davor, für die AfD zu stimmen. In einer Stellungnahme von Special Olympics Deutschland (SOD) sagt Vizepräsident Andreas Silbersack, die AfD wolle „die Inklusion abschaffen. Das trifft uns mitten ins Mark!“
„Unsere Existenzberechtigung wird infrage gestellt und es droht der Entzug von finanziellen Mitteln in einem Bundesland“, wird Silbersack in Bezug auf den Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt weiter zitiert. „Wir machen uns große Sorgen, weil wir in unserer Arbeit auf Unterstützung, verlässliche Rahmenbedingungen und ein gesellschaftliches Bekenntnis zur Inklusion angewiesen sind.“
Silbersack verwies zudem auf die vor 17 Jahren von Deutschland ratifizierte UN-Behindertenrechtskonvention. „Wir erwarten, dass diese Menschenrechte in jedem Bundesland umgesetzt werden!“ Wählerinnen und Wähler in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern entschieden am Sonntag auch darüber, „ob unsere Athletinnen und Athleten von Special Olympics Deutschland ihren erfolgreichen Weg fortsetzen können oder nicht“.
Vertreter der AfD haben sich in verschiedenen Kontexten kritisch bis abwertend über die Inklusion von Menschen mit Behinderung geäußert. Im Wahlprogramm der Partei für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt heißt es etwa: „Das Experiment ‚Inklusion‘, also der gemeinsame Unterricht von behinderten Kindern mit normal begabten Kindern und die Abschaffung der herkömmlichen Förderschulen, ist auf ganzer Linie gescheitert.“
„Unsere Existenzberechtigung wird infrage gestellt und es droht der Entzug von finanziellen Mitteln in einem Bundesland“, wird Silbersack in Bezug auf den Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt weiter zitiert. „Wir machen uns große Sorgen, weil wir in unserer Arbeit auf Unterstützung, verlässliche Rahmenbedingungen und ein gesellschaftliches Bekenntnis zur Inklusion angewiesen sind.“
Silbersack verwies zudem auf die vor 17 Jahren von Deutschland ratifizierte UN-Behindertenrechtskonvention. „Wir erwarten, dass diese Menschenrechte in jedem Bundesland umgesetzt werden!“ Wählerinnen und Wähler in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern entschieden am Sonntag auch darüber, „ob unsere Athletinnen und Athleten von Special Olympics Deutschland ihren erfolgreichen Weg fortsetzen können oder nicht“.
Vertreter der AfD haben sich in verschiedenen Kontexten kritisch bis abwertend über die Inklusion von Menschen mit Behinderung geäußert. Im Wahlprogramm der Partei für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt heißt es etwa: „Das Experiment ‚Inklusion‘, also der gemeinsame Unterricht von behinderten Kindern mit normal begabten Kindern und die Abschaffung der herkömmlichen Förderschulen, ist auf ganzer Linie gescheitert.“
Linke in Berlin in Umfrage knapp vor CDU
Kurz vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am Sonntag zeichnet sich laut einer neuen ZDF-Umfrage ein knappes Rennen zwischen der CDU und der Linken ab. Die Linke von Spitzenkandidatin Elif Eralp kommt in der Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF-„Politbarometer Extra“ auf 22 Prozent. Die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Stefan Evers erreicht 20 Prozent. Dahinter liegen die AfD mit 18 Prozent, die Grünen mit 15 Prozent und die SPD mit zwölf Prozent. Das BSW kommt auf vier Prozent.
Im Vergleich zum ZDF-„Politbarometer“ in der vergangenen Woche haben CDU, Linke und Grüne je einen Prozentpunkt verloren. Die SPD mit Spitzenkandidat Steffen Krach gewann hingegen zwei Prozentpunkte, die AfD mit Spitzenkandidatin Kristin Brinker sowie das BSW je einen Punkt hinzu.
Auch bei der Frage, wen die Berlinerinnen und Berliner am liebsten als Regierenden Bürgermeister oder als Regierende Bürgermeisterin hätten, sind CDU und Linke eng beieinander. 25 Prozent nannten hier Eralp, 24 Prozent Evers. Den Grünen-Spitzenkandidaten Werner Graf präferieren zwölf Prozent. Kandidaten anderer Parteien wurden nicht abgefragt. 77 Prozent der Befragten wissen schon, wen sie am Sonntag wählen sollen. 23 Prozent sind noch nicht sicher.
Laut allen Umfragen der vergangenen Wochen kommt keine Zweier-Koalition auf eine Mehrheit, auch nicht das regierende Bündnis aus CDU und SPD. Als wahrscheinliche Optionen gelten Dreier-Koalitionen – also entweder gehen CDU, Grüne und SPD zusammen oder aber Linke, Grüne und SPD. Die AfD dürfte, anders als in Sachsen-Anhalt, bei der Regierungsbildung außen vor bleiben, weil die übrigen Parteien eine Zusammenarbeit mit ihr ablehnen.
Im Vergleich zum ZDF-„Politbarometer“ in der vergangenen Woche haben CDU, Linke und Grüne je einen Prozentpunkt verloren. Die SPD mit Spitzenkandidat Steffen Krach gewann hingegen zwei Prozentpunkte, die AfD mit Spitzenkandidatin Kristin Brinker sowie das BSW je einen Punkt hinzu.
Auch bei der Frage, wen die Berlinerinnen und Berliner am liebsten als Regierenden Bürgermeister oder als Regierende Bürgermeisterin hätten, sind CDU und Linke eng beieinander. 25 Prozent nannten hier Eralp, 24 Prozent Evers. Den Grünen-Spitzenkandidaten Werner Graf präferieren zwölf Prozent. Kandidaten anderer Parteien wurden nicht abgefragt. 77 Prozent der Befragten wissen schon, wen sie am Sonntag wählen sollen. 23 Prozent sind noch nicht sicher.
Laut allen Umfragen der vergangenen Wochen kommt keine Zweier-Koalition auf eine Mehrheit, auch nicht das regierende Bündnis aus CDU und SPD. Als wahrscheinliche Optionen gelten Dreier-Koalitionen – also entweder gehen CDU, Grüne und SPD zusammen oder aber Linke, Grüne und SPD. Die AfD dürfte, anders als in Sachsen-Anhalt, bei der Regierungsbildung außen vor bleiben, weil die übrigen Parteien eine Zusammenarbeit mit ihr ablehnen.
Umfrage: SPD überholt in Mecklenburg-Vorpommern AfD, CDU rutscht weiter ab
Kurz vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hat die SPD einer ZDF-Umfrage zufolge die AfD überholt. Die Kanzlerpartei CDU rutscht in dem am Donnerstagabend veröffentlichten „Politbarometer Extra“ hingegen weiter ab und kommt der Fünf-Prozent-Hürde bedrohlich nah.
Die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig kommt nach den von der Forschungsgruppe Wahlen erhobenen Zahlen auf 37 Prozent, drei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche. Die AfD mit Herausforderer Leif-Erik Holm büßt einen Punkt auf 36 Prozent ein. Über lange Zeit hatte die SPD in Umfragen hinter der AfD gelegen.
Die CDU verliert einen Punkt und kommt nur noch auf sechs Prozent. Auch die mit der SPD regierende Linke büßt einen Punkt ein und erreicht neun Prozent. Die Grünen müssen mit unverändert fünf Prozent um den Einzug in den Landtag bangen. Das BSW verfehlt laut Umfragen diesen momentan mit vier Prozent.
Könnten die Menschen den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin direkt wählen, läge Amtsinhaberin Schwesig unangefochten mit 61 Prozent vorn. Ihren Herausforderer Holm bevorzugen 30 Prozent. 79 Prozent sind laut Forschungsgruppe Wahlen sicher, wen sie am Sonntag wählen. 21 Prozent sind noch unsicher.
Die Forschungsgruppe Wahlen hatte im Auftrag des ZDF vom 14. bis 17. September 1395 Wahlberechtigte befragt. Sie gibt die Fehlertoleranz bei einem Anteilswert von 40 Prozent mit plus/minus drei Prozentpunkten an, bei einem Anteilswert von zehn Prozent sind es plus/minus zwei Punkte. Die Umfrage ist den Angaben zufolge repräsentativ.
Die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig kommt nach den von der Forschungsgruppe Wahlen erhobenen Zahlen auf 37 Prozent, drei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche. Die AfD mit Herausforderer Leif-Erik Holm büßt einen Punkt auf 36 Prozent ein. Über lange Zeit hatte die SPD in Umfragen hinter der AfD gelegen.
Die CDU verliert einen Punkt und kommt nur noch auf sechs Prozent. Auch die mit der SPD regierende Linke büßt einen Punkt ein und erreicht neun Prozent. Die Grünen müssen mit unverändert fünf Prozent um den Einzug in den Landtag bangen. Das BSW verfehlt laut Umfragen diesen momentan mit vier Prozent.
Könnten die Menschen den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin direkt wählen, läge Amtsinhaberin Schwesig unangefochten mit 61 Prozent vorn. Ihren Herausforderer Holm bevorzugen 30 Prozent. 79 Prozent sind laut Forschungsgruppe Wahlen sicher, wen sie am Sonntag wählen. 21 Prozent sind noch unsicher.
Die Forschungsgruppe Wahlen hatte im Auftrag des ZDF vom 14. bis 17. September 1395 Wahlberechtigte befragt. Sie gibt die Fehlertoleranz bei einem Anteilswert von 40 Prozent mit plus/minus drei Prozentpunkten an, bei einem Anteilswert von zehn Prozent sind es plus/minus zwei Punkte. Die Umfrage ist den Angaben zufolge repräsentativ.
Luzia Geier
BSW-Chefin Mohamed Ali schließt Koalition mit AfD in Sachsen-Anhalt aus
BSW-Parteichefin Amira Mohamed Ali hat eine Koalition mit der AfD in Sachsen-Anhalt ausgeschlossen. Das BSW werde in Sachsen-Anhalt weder einen Ministerpräsidenten der CDU noch einen der AfD wählen, sagte sie der Rheinischen Post. „Wir werden auch keinesfalls eine Koalition mit der AfD in Sachsen-Anhalt eingehen.“ Mohamed Ali sagte weiter:
„Wir werden das machen, was wir vor der Wahl gesagt haben: Wir setzen uns ein für einen überparteilichen Ministerpräsidenten, der im Land anerkannt ist und mit wechselnden Mehrheiten unter Einbeziehung des gesamten Parlaments regiert. Für diesen Weg stehen wir allen Parteien für Gespräche zur Verfügung.“Amira Mohamed Ali (BSW)
Die Umsetzung dieses Vorschlags gilt jedoch als unwahrscheinlich. Die AfD, die die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September klar gewonnen hat, möchte den Ministerpräsidenten stellen. Sie verfügt im neuen Landtag über 39 Abgeordnete. CDU, Linke, Grüne und SPD verfügen zusammen ebenfalls über 39 Sitze. Das BSW ist mit fünf Abgeordneten vertreten. Für eine Mehrheit braucht es 42 Stimmen. Vertreter von AfD und BSW loten aktuell in Gesprächen aus, inwiefern eine Zusammenarbeit möglich ist. Denkbar ist etwa eine AfD-geführte Minderheitsregierung, die punktuell mit dem BSW kooperieren könnte.
Anna Schimpp
Wahlkampf in Berlin: Kandidaten streiten über Wuchermiete und Enteignung
Vor der Wahl des neuen Landesparlaments in Berlin haben die Spitzenkandidaten in einer Fernsehdebatte darüber gestritten, was die Politik gegen den Wohnungsmangel und explodierende Mieten in der Hauptstadt tun kann.
Linken-Kandidatin Elif Eralp sagte in der RBB-Wahlarena, sie wolle eine Behörde schaffen, die gegen Mietwucher vorgehe, gegen illegale Ferienwohnungen und gegen illegales möbliertes Wohnen. Zudem brauche es die Vergesellschaftung von rund 220 000 Wohnungen, die im Besitz großer Immobilienkonzerne seien. Hinzukommen müsse ein Mietendeckel bei landeseigenen Wohnungsunternehmen.
SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach konterte, die Entschädigung der Konzerne würde die Stadt immens viel Geld kosten, nämlich zwischen 20 und 30 Milliarden Euro. „Und ich will nicht, dass der größte Scheck in der Geschichte Berlins an Vonovia geht.“ Die SPD wolle ebenfalls keine Abzocker in der Stadt. „Und das wird durchgesetzt durch die Mietenpolizei, die dann an der Tür klingelt, wenn abgezockt wird – und dann gibt es Bußgelder.“ Bis zu 100 000 Euro könnten die betragen.
Der CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers sagte, die Folgen einer Vergesellschaftung wären unverantwortbar. „Wo sollen wir über 30 Milliarden Euro Entschädigung herbekommen?“ Die Folgen wären steigende Mieten. Der Finanzsenator verwies auf Gesetze für einfacheres und schnelleres Bauen und die entschlackte Bauordnung. Die CDU-geführte Regierung habe also alles darangesetzt, dass schneller, einfacher, kostengünstiger gebaut werde. Nun gebe es „endlich erstmals wieder deutlich steigende Wohnungsbaugenehmigungen“.
AfD-Kandidatin Kristin Brinker sagte, ihre Partei sei absolut dagegen, Wohnungskonzerne zu enteignen. Dies schaffe keinen Wohnraum und sei für die Stadt zu teuer. „Insofern ist das völliger Unsinn.“
Grünen-Kandidat Werner Graf schlug vor, kurzfristig auch leerstehende Büros zu Wohnraum umzubauen. „Das sind zwei Millionen Quadratmeter, die im Augenblick leer stehen. Die kann man in Wohnungen, Azubi-WGs, Studierenden-WGs, ja, aber auch Pflege-WGs umbauen.“
Linken-Kandidatin Elif Eralp sagte in der RBB-Wahlarena, sie wolle eine Behörde schaffen, die gegen Mietwucher vorgehe, gegen illegale Ferienwohnungen und gegen illegales möbliertes Wohnen. Zudem brauche es die Vergesellschaftung von rund 220 000 Wohnungen, die im Besitz großer Immobilienkonzerne seien. Hinzukommen müsse ein Mietendeckel bei landeseigenen Wohnungsunternehmen.
SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach konterte, die Entschädigung der Konzerne würde die Stadt immens viel Geld kosten, nämlich zwischen 20 und 30 Milliarden Euro. „Und ich will nicht, dass der größte Scheck in der Geschichte Berlins an Vonovia geht.“ Die SPD wolle ebenfalls keine Abzocker in der Stadt. „Und das wird durchgesetzt durch die Mietenpolizei, die dann an der Tür klingelt, wenn abgezockt wird – und dann gibt es Bußgelder.“ Bis zu 100 000 Euro könnten die betragen.
Der CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers sagte, die Folgen einer Vergesellschaftung wären unverantwortbar. „Wo sollen wir über 30 Milliarden Euro Entschädigung herbekommen?“ Die Folgen wären steigende Mieten. Der Finanzsenator verwies auf Gesetze für einfacheres und schnelleres Bauen und die entschlackte Bauordnung. Die CDU-geführte Regierung habe also alles darangesetzt, dass schneller, einfacher, kostengünstiger gebaut werde. Nun gebe es „endlich erstmals wieder deutlich steigende Wohnungsbaugenehmigungen“.
AfD-Kandidatin Kristin Brinker sagte, ihre Partei sei absolut dagegen, Wohnungskonzerne zu enteignen. Dies schaffe keinen Wohnraum und sei für die Stadt zu teuer. „Insofern ist das völliger Unsinn.“
Grünen-Kandidat Werner Graf schlug vor, kurzfristig auch leerstehende Büros zu Wohnraum umzubauen. „Das sind zwei Millionen Quadratmeter, die im Augenblick leer stehen. Die kann man in Wohnungen, Azubi-WGs, Studierenden-WGs, ja, aber auch Pflege-WGs umbauen.“
Merz beruft Sitzung der CDU-Spitze am Wahlabend ein
Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hat das Parteipräsidium für Sonntagabend zu einer formellen Sitzung nach Berlin eingeladen, um über die Ergebnisse der Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin und ihre Folgen zu beraten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen.
Bei den Wahlen geht es auch um die politische Zukunft des Kanzlers. Danach wird sich zeigen, ob er sich trotz eines zunehmenden Autoritätsverlusts in der eigenen Partei im Amt halten kann. Es gibt Spekulationen, dass Merz von den CDU-Landeschefs gestürzt werden könnte. Er selbst zeigt sich entschlossen, um sein Amt zu kämpfen. „Aufgeben ist für mich keine Option“, hatte er nach dem Wahldebakel der CDU in Sachsen-Anhalt gesagt.
Auch bei früheren Landtagswahlen gab es Einladungen an die CDU-Spitze in die Parteizentrale. Diese waren aber informell und entsprechend überschaubar war die Beteiligung. Nach der Wahl in Sachsen-Anhalt kam zum Beispiel von den CDU-Ministerpräsidenten nur Daniel Günther ins Konrad-Adenauer-Haus. Diesmal ist das Ziel, dass das Präsidium möglichst vollzählig dabei ist, um über die Folgen der Ergebnisse zu beraten.
Bei den Wahlen geht es auch um die politische Zukunft des Kanzlers. Danach wird sich zeigen, ob er sich trotz eines zunehmenden Autoritätsverlusts in der eigenen Partei im Amt halten kann. Es gibt Spekulationen, dass Merz von den CDU-Landeschefs gestürzt werden könnte. Er selbst zeigt sich entschlossen, um sein Amt zu kämpfen. „Aufgeben ist für mich keine Option“, hatte er nach dem Wahldebakel der CDU in Sachsen-Anhalt gesagt.
Auch bei früheren Landtagswahlen gab es Einladungen an die CDU-Spitze in die Parteizentrale. Diese waren aber informell und entsprechend überschaubar war die Beteiligung. Nach der Wahl in Sachsen-Anhalt kam zum Beispiel von den CDU-Ministerpräsidenten nur Daniel Günther ins Konrad-Adenauer-Haus. Diesmal ist das Ziel, dass das Präsidium möglichst vollzählig dabei ist, um über die Folgen der Ergebnisse zu beraten.
CDU-Kreisvize aus Mecklenburg-Vorpommern: AfD kann Koalitionspartner sein
Knapp eine Woche vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern bekräftigt ein stellvertretender CDU-Kreisvorsitzender entgegen dem Willen der Landesparteispitze, dass er eine Koalition mit der AfD für eine mögliche Option hält. „Wir müssen offen sein und den Koalitionspartner suchen, der möglich und am besten für uns ist. Das kann natürlich auch die AfD sein, wenn das der Wähler will“, sagte Sascha Ott, Vize im Kreisvorstand der CDU Vorpommern-Greifswald, der Ostsee-Zeitung.
CDU-Landeschef und Spitzenkandidat Daniel Peters hält hingegen am bisherigen Kurs fest. „Wir lehnen Koalitionen oder ähnliche Formen der Zusammenarbeit mit der Partei Die Linke und der AfD ab“, sagte er der Zeitung. Er benutzt damit annähernd wortgleich die Formulierung des Unvereinbarkeitsbeschlusses, den die CDU 2018 auf einem Parteitag gefasst hatte.
Ott hatte bereits mehrfach für Schlagzeilen gesorgt. So hatte ihn seine Partei nach der Landtagswahl 2016 zunächst für das Amt des Justizministers vorgesehen, aber den Vorschlag zurückgezogen, nachdem er in den Verdacht geraten war, mit Positionen der AfD zu sympathisieren.
CDU-Landeschef und Spitzenkandidat Daniel Peters hält hingegen am bisherigen Kurs fest. „Wir lehnen Koalitionen oder ähnliche Formen der Zusammenarbeit mit der Partei Die Linke und der AfD ab“, sagte er der Zeitung. Er benutzt damit annähernd wortgleich die Formulierung des Unvereinbarkeitsbeschlusses, den die CDU 2018 auf einem Parteitag gefasst hatte.
Ott hatte bereits mehrfach für Schlagzeilen gesorgt. So hatte ihn seine Partei nach der Landtagswahl 2016 zunächst für das Amt des Justizministers vorgesehen, aber den Vorschlag zurückgezogen, nachdem er in den Verdacht geraten war, mit Positionen der AfD zu sympathisieren.
Anna Schimpp
Reservistenverband besorgt um Verteidigungspläne im Falle einer AfD-Regierung
Der „Operationsplan Deutschland“ soll, wenn es nach des Präsidenten des Reservistenverbands geht, aus der Staatskanzlei von Sachsen-Anhalt abgezogen werden. „Die AfD ist eine große Gefahr für unser Land“, sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Bastian Ernst dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Wenn sie in Sachsen-Anhalt die Regierung übernehmen würde, dann würden der Operationsplan Deutschland und weitere relevante Informationen mit ziemlicher Sicherheit nach Russland abfließen. Deshalb sollte man den Plan aus Sachsen-Anhalt zurückholen.“ Auch Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) erwog die Rückholung des Plans am Dienstag vor Verteidigungsexperten der Koalitionsfraktionen, wie der RND berichtete.
Der über 1000 Seiten lange und im Detail geheime „Operationsplan Deutschland“ enthält wichtige Informationen über die Landes- und Bündnisverteidigung im Ernstfall sowie vorgesehene Nato-Bewegungen in Europa. Der sogenannte „OPLAN Deutschland“ liegt bei allen 16 Landesregierungen. Bei den anderen Parteien wächst nun die Sorge, die AfD könnte das Dokument, sollte sie in Sachsen-Anhalt regieren, an Moskau weiterleiten. Somit könnte der russische Präsident Wladimir Putin in die Verteidigungspläne Deutschlands einsehen.
Der über 1000 Seiten lange und im Detail geheime „Operationsplan Deutschland“ enthält wichtige Informationen über die Landes- und Bündnisverteidigung im Ernstfall sowie vorgesehene Nato-Bewegungen in Europa. Der sogenannte „OPLAN Deutschland“ liegt bei allen 16 Landesregierungen. Bei den anderen Parteien wächst nun die Sorge, die AfD könnte das Dokument, sollte sie in Sachsen-Anhalt regieren, an Moskau weiterleiten. Somit könnte der russische Präsident Wladimir Putin in die Verteidigungspläne Deutschlands einsehen.
Der Chef der Magdeburger Staatskanzlei Rainer Robra (CDU) sprach sich hingegen nicht dafür aus, sicherheitspolitische Informationen von einer AfD-Regierung fernzuhalten. Gegenüber dem RND sagte er: „Das würde noch mehr Leute in die Arme der AfD treiben.“ Im Verteidigungsfall sei des Weiteren auch der Bundesrat zu beteiligen, wo Sachsen-Anhalt Mitglied bleibe.
Dem RND zufolge wäre eine Alternative laut Ernst, den Operationsplan im Verteidigungsministerium zu deponieren. „Dann könnten ihn Personen oder Institutionen nur nach vorheriger Genehmigung einsehen“, sagte er. „Im Kriegsfall würden ohnehin andere Regeln gelten“, führte Ernst aus. „Dann hätte der Bund wachsende Zugriffsmöglichkeiten auf die Länder und damit auch auf Sachsen-Anhalt“.
Dem RND zufolge wäre eine Alternative laut Ernst, den Operationsplan im Verteidigungsministerium zu deponieren. „Dann könnten ihn Personen oder Institutionen nur nach vorheriger Genehmigung einsehen“, sagte er. „Im Kriegsfall würden ohnehin andere Regeln gelten“, führte Ernst aus. „Dann hätte der Bund wachsende Zugriffsmöglichkeiten auf die Länder und damit auch auf Sachsen-Anhalt“.
Verstieß nun gewählter AfD-Abgeordneter Koch gegen das Waffengesetz?
Die Staatsanwaltschaft Halle ermittelt gegen den Landtagsabgeordneten Sebastian Koch (AfD) nun auch wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Bei einer Durchsuchung Ende August im Zusammenhang mit einer verbotenen rechtsextremen Vereinigung seien bei dem Politiker Waffen gefunden worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Es habe sich um einen Zufallsfund gehandelt. Zuvor hatte der MDR berichtet.
Auf Anfrage habe Kochs Anwalt erklärt, bei den gefundenen Waffen habe es sich um zwei Luftgewehre und eine Schreckschusswaffe in einem abgeschlossenen Fach gehandelt, die sein Mandant auf Anforderung der Polizeibeamten unverzüglich herausgegeben habe, so der MDR weiter. Strafrechtliche Vorwürfe weise man zurück.
Ende August war in mehreren Bundesländern bei mutmaßlichen Mitgliedern der verbotenen rechtsextremen Vereinigung „Artgemeinschaft“ durchsucht worden. Ihnen wird vorgeworfen, die „Artgemeinschaft“ trotz eines bundesweiten Verbots fortgeführt zu haben. Betroffen von den Durchsuchungen waren auch zwei AfD-Politiker: Simon Lansmann und Sebastian Koch. Sie wiesen die Vorwürfe jeweils über ihren Anwalt zurück. Lansmann und Koch gewannen am vergangenen Sonntag bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Direktmandate.
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Auf Anfrage habe Kochs Anwalt erklärt, bei den gefundenen Waffen habe es sich um zwei Luftgewehre und eine Schreckschusswaffe in einem abgeschlossenen Fach gehandelt, die sein Mandant auf Anforderung der Polizeibeamten unverzüglich herausgegeben habe, so der MDR weiter. Strafrechtliche Vorwürfe weise man zurück.
Ende August war in mehreren Bundesländern bei mutmaßlichen Mitgliedern der verbotenen rechtsextremen Vereinigung „Artgemeinschaft“ durchsucht worden. Ihnen wird vorgeworfen, die „Artgemeinschaft“ trotz eines bundesweiten Verbots fortgeführt zu haben. Betroffen von den Durchsuchungen waren auch zwei AfD-Politiker: Simon Lansmann und Sebastian Koch. Sie wiesen die Vorwürfe jeweils über ihren Anwalt zurück. Lansmann und Koch gewannen am vergangenen Sonntag bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Direktmandate.
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Anna Schimpp
AfD-Spitzenkandidat Siegmund sorgt für Empörung
Sachsen-Anhalts AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hat die Produktion von Rüstungsgütern in einen Zusammenhang mit der angestrebten Abschiebeoffensive gebracht – und damit scharfe Kritik ausgelöst. „Die Äußerungen von Ulrich Siegmund markieren eine neue Qualität“, sagte die Fraktionsvorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Katja Pähle. Weiter sagte sie:
„Wer bei der angekündigten Massenausweisung von Menschen aus Sachsen-Anhalt ausgerechnet Rüstungsgüter ins Spiel bringt, spricht über Gewalt als Mittel der Politik. “Katja Pähle (SPD)
Auch das BSW, das sich nach bisherigem Bekunden eine Zusammenarbeit mit der AfD vorstellen konnte, äußerte sich scharf. Die AfD unterstütze Hochrüstung und „rechtfertigt die Ansiedlung des israelischen Rüstungskonzerns Elbit mit dem Einsatz von Rüstungstechnik für ‚Remigration‘“, schrieb der Co-Bundesvorsitzende Fabio De Masi. „Das zeigt die wollen gar nicht regieren und suchen verzweifelt einen Ausweg durch Provokation.“
Nach der konstituierenden Fraktionssitzung der AfD im Magdeburger Landtag hatte Siegmund am Donnerstag auf die Frage eines Journalisten nach der geplanten Ansiedlung eines israelischen Rüstungskonzerns geantwortet: „Wir verteufeln nicht pauschal Produktion von Rüstungsgütern, weil wir bei (der) späteren Remigrations- und Abschiebeoffensive natürlich auch entsprechende Hilfsmittel brauchen. Natürlich auch im Sinne der inneren Sicherheit, der eigenen Stabilität und auch der Landesverteidigung.“ Es sei im Einzelfall abzuwägen, sagte Siegmund weiter. „Wir wollen uns genau anschauen, was wird da produziert, unter welchen Bedingungen und laufen wir dadurch Gefahr, uns an fremden Konflikten zu beteiligen? Dann sehen wir das mehr als kritisch.“
Nach der konstituierenden Fraktionssitzung der AfD im Magdeburger Landtag hatte Siegmund am Donnerstag auf die Frage eines Journalisten nach der geplanten Ansiedlung eines israelischen Rüstungskonzerns geantwortet: „Wir verteufeln nicht pauschal Produktion von Rüstungsgütern, weil wir bei (der) späteren Remigrations- und Abschiebeoffensive natürlich auch entsprechende Hilfsmittel brauchen. Natürlich auch im Sinne der inneren Sicherheit, der eigenen Stabilität und auch der Landesverteidigung.“ Es sei im Einzelfall abzuwägen, sagte Siegmund weiter. „Wir wollen uns genau anschauen, was wird da produziert, unter welchen Bedingungen und laufen wir dadurch Gefahr, uns an fremden Konflikten zu beteiligen? Dann sehen wir das mehr als kritisch.“
Auf Nachfrage sagte Siegmund am Freitag: „Rüstungsproduktion ist ein weites Feld. Dazu gehören nicht nur Waffen, sondern auch Ausrüstung, Fahrzeuge, Schutztechnik und weitere Hilfsmittel, auf die Bundeswehr, Polizei und Sicherheitsbehörden angewiesen sind.“ Genau das müsse gestärkt werden, sagte Siegmund der Deutschen Presse-Agentur (dpa), „auch, um Recht durchzusetzen, Abschiebungen konsequent zu vollziehen und eine echte Remigrationsoffensive zu ermöglichen.“ Das sei dann kein Skandal, sondern staatspolitische Pflicht.
Dazu äußerte sich auch die stellvertretende Fraktionschefin des BSW im Landtag Claudia Wittig gegenüber der dpa: „Abschiebungen sind keine militärische Aufgabe“. Militärische Rüstungsgüter könnten dabei nicht eingesetzt werden. „Da hat Ulrich Siegmund offenbar nicht zu Ende gedacht.“ Die Aussage wirke eher wie Provokation und zeuge womöglich von unzureichender Kenntnis der Rechtslage.
Dazu äußerte sich auch die stellvertretende Fraktionschefin des BSW im Landtag Claudia Wittig gegenüber der dpa: „Abschiebungen sind keine militärische Aufgabe“. Militärische Rüstungsgüter könnten dabei nicht eingesetzt werden. „Da hat Ulrich Siegmund offenbar nicht zu Ende gedacht.“ Die Aussage wirke eher wie Provokation und zeuge womöglich von unzureichender Kenntnis der Rechtslage.