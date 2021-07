Mecklenburg-Vorpommern:Vorsprung durch Prominenz

Am 26. September wird nicht nur im Bund gewählt, sondern auch im nordöstlichsten Bundesland. In Umfragen liegt die SPD deutlich vorne - Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat während der Corona-Krise weiter an Profil gewonnen.

Von Peter Burghart, Hamburg

Der Landrat von Vorpommern-Greifswald hat kürzlich einen längeren Sonderurlaub angetreten und sich dafür eine aktive Freizeitgestaltung vorgenommen. Bis zum 26. September, wenn außer im Bund auch in Mecklenburg-Vorpommern gewählt wird, will Michael Sack 150 Termine in allen 36 Wahlkreisen seiner schönen Heimat absolvieren, Anfang vergangener Woche ging es los. Denn der Spitzenkandidat der CDU für diese Landtagswahl hat zwei Probleme: Erstens kennen ihn viele Menschen noch gar nicht. Zweitens kennt seine Gegnerin fast jeder: Es ist Manuela Schwesig, SPD, die Ministerpräsidentin.

Schwesig gegen Sack, das Duell im deutschen Nordosten hat eine ziemlich klare Favoritin. In der Juli-Umfrage von Infratest-Dimap kommt die SPD auf 27 Prozent und die CDU auf 23 Prozent - 2016 hatte die SPD mit knapp 31 Prozent gewonnen, Zweiter war damals mit fast 21 Prozent die AfD (derzeit auf 16 Prozent geschätzt), noch vor der CDU. Demnach findet sogar ungefähr jeder sechste CDU-Anhänger, dass die SPD auch das nächste Landeskabinett anführen soll, nur ein Prozent der CDU-Freunde ist für die AfD.

Noch deutlicher wird es bei den persönlichen Zustimmungswerten, da werden Frau Schwesig von der SPD 67 Prozent zugeschrieben und Herrn Sack von der CDU 21 Prozent. Fragt sich nur, was das alles am Ende bedeutet.

Bislang brauchen sich die beiden Parteien im Schweriner Schloss genauso wie im Berliner Reichstagsgebäude, allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Seit November 2006 regiert in Mecklenburg-Vorpommern eine SPD-geführte Koalition mit der CDU als Juniorpartner, 62 Prozent der zuletzt Befragten sind für eine Fortsetzung dieses Bündnisses. Die überregional so abgestürzten Sozialdemokraten führen in diesem Revier bereits seit Ende des vergangenen Jahrtausends das Wort, 23 Jahre lang. Im November 1998 gewann Harald Ringstorff, es folgte 2008 Erwin Sellering, der 2017 wegen einer Krebserkrankung sein Amt aufgab. Seine Nachfolgerin wurde Manuela Schwesig, die vormalige Bundesfamilienministerin.

Ein Selbstbewusstsein wie Bayerns Markus Söder

Für die Sozialdemokratin ist dies nun ihr erster Härtetest als Spitzenkandidatin, aber sie hatte ihren Job schon mit einem prominenten Namen angetreten und sich seither für viele Wähler als Landesmutter profiliert. Die Regierungschefin Schwesig bewegte sich dabei durch zwei existenzielle Krisen. Im September 2019 machte sie öffentlich, dass sie an Brustkrebs erkrankt sei, und legte den kommissarischen SPD-Vorsitz nieder, blieb jedoch Ministerpräsidentin und SPD-Landesvorsitzende. Im Mai 2020 gab sie bekannt, dass sie geheilt sei. Dazwischen begann die Corona-Pandemie, bei deren Bekämpfung sie unter anderem im Rahmen von Ministerpräsidentenrunden, Talkshows und Nachrichtensendungen auffiel, mit einem Selbstbewusstsein wie Bayerns Markus Söder.

Ihre weitläufige und dünn besiedelte Ferienregion kam bisher verhältnismäßig gut durch die Seuche. Die strengen Regeln missfielen vorübergehend zwar Teilen der Tourismusindustrie, doch an den Ostseestränden und Seen hatten und haben sie dennoch eine lohnende Saison. Oder vielleicht deswegen, die Inzidenzen blieben ja meistens unter Kontrolle. "Es hat sich als richtig herausgestellt, im Sturm standhaft zu bleiben", war von Manuela Schwesig kürzlich zu lesen. Auch schadete ihr die von ihr unterstützte Gründung einer skurrilen Stiftung für die Pipeline Nord Stream 2 nicht. Das Geschäft mit Russland ist auch in Mecklenburg-Vorpommern umstritten, aber weniger als anderswo. "Unsere MV-Haltung hat sich als richtig erwiesen", schrieb sie, als sich Berlin und Washington geeinigt hatten.

Detailansicht öffnen Für viele noch ein Unbekannter: CDU-Spitzenkandidat Michael Sack. (Foto: Jens Büttner/dpa)

Oft saß und sitzt die Ministerpräsidentin während dieser Monate elektronischer Kommunikation vor ihrem Bildschirm in der weiß getünchten Schweriner Staatskanzlei. Am Wochenende sah sie bei Hansa Rostock zu, zweite Fußball-Bundesliga. Bundesweit hört man ihre Stimme und sieht ihr Gesicht, sie hat an Autorität gewonnen. In der SPD gilt die frühere Bundes-Vize Schwesig wieder als eine der wenigen Figuren, die auch auf Bundesebene eine Zukunft haben könnten. Ihre Prominenz steht in einigem Kontrast zu ihrem Herausforderer Michael Sack, dem Verlegenheitsmann der Union.

Eigentlich sollte Philipp Amthor für die CDU antreten, der ebenso junge wie altkluge Bundestagskandidat. Nach dessen Lobbyismus-Affäre mussten die Pläne dann geändert werden, Amthor verschwand aber nicht aus der Politik, sondern belegt ersatzweise Listenplatz eins für die Bundestagswahl. Ein anderer möglicher CDU-Bewerber hatte sich vorher zurückgezogen, und CDU-Innenminister Lorenz Caffier trat wegen eines Waffenskandals zurück.

Landesvorsitz und Kandidatur landeten beim Kommunalpolitiker Sack, 48, aus Loitz bei Greifswald, wo mit Fischbrötchen auch seine PR-Tournee begann. "Auf dem Weg zu neuen Zielen", steht auf seinem Wahlkampfwagen. Er muss sich genauso bekannt machen wie der Parteikollege Georg Günther, der allerdings nur den seit 1990 zuverlässig von Angela Merkel eroberten Wahlkreis um Stralsund übernehmen will und nicht das ganze Bundesland.

Sack warnt vor Rot-Rot-Grün, einer eher theoretischen Alternative für die fast schon traditionelle Groko in Mecklenburg-Vorpommern. Wer die CDU in der Landesregierung wolle, der müsse die CDU wählen. "Ich bin optimistisch", wird er zitiert, was soll er sagen. Sack wirbt für Bildung, Arbeitsplätze, Digitalisierung. Die Schulen müssten den Weg aus der Kreidezeit finden, meint er und schimpft auf die tatsächlich häufig anzutreffenden Funklöcher. Allerdings setzen Manuela Schwesig und die SPD auch auf solch drängende Themen, und für dieses touristisch beliebte und strukturell durchwachsene Bundesland sind die zwei größten Parteien ja seit Jahren gemeinsam verantwortlich.

Die Regierungspartner stellten ihre Bilanz Ende Juni auch zusammen vor. Kostenfreie Kitas und sinkende Arbeitslosigkeit, lobte Manuela Schwesig. Ihr CDU-Wirtschaftsminister Harry Glawe könnte sich vorstellen, dass sich die Zusammenarbeit fortsetzt, er sehe "keinen Grund, warum nicht". Vereint kämen SPD und CDU derzeit auf 50 Prozent; SPD, Linke und Grüne werden auf 46 Prozent geschätzt. Manuela Schwesig sagte, sie wolle "der Wählerentscheidung nicht vorgreifen".