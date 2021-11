In Mecklenburg-Vorpommern will die rot-rote Landesregierung am Montag die Regierungsarbeit aufnehmen. Am Wochenende hatten SPD und Linke den Koalitionsvertrag unterschrieben, nachdem beide Parteien auf Sonderparteitagen nahezu einstimmig für die Vereinbarung gestimmt hatten. Die SPD hatte die Landtagswahl am 26. September mit 39,6 Prozent klar gewonnen. Die Linke kam auf 9,9 Prozent. Das rot-rote Bündnis hat im 79 Mitglieder zählenden Landtag 43 Sitze. Die SPD stellt dabei 34 Abgeordnete, die Linke 9. Eine rot-rote Landesregierung gab es in Mecklenburg-Vorpommern schon einmal von 1998 bis 2006. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), die bisher mit der CDU regiert hatte, soll am Montag im Landtag in Schwerin wiedergewählt und ihr Kabinett ernannt werden.