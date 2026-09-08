Es geschieht selten, dass etwas nicht nach Plan läuft bei Mecklenburg-Vorpommerns SPD. Die Wahlkampftermine der Ministerpräsidentin sind durchchoreografiert, die Botschaften so oft platziert, dass Manuela Schwesigs Dreiklang aus Wirtschaft, Bildung und Zusammenhalt sich bei Wahlbeobachtenden inzwischen ähnlich tief eingeschärft haben dürfte wie „Glaube, Liebe, Hoffnung“.
Landtagswahl in Mecklenburg-VorpommernSo will Manuela Schwesig gegen die AfD gewinnen
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Eine euphorische AfD, eine erschütterte CDU – und eine SPD-Ministerpräsidentin, die sich als letzte Hoffnung inszeniert: Der Wahlausgang in Sachsen-Anhalt verändert den Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern.
Von Ulrike Nimz und Jana Stegemann, Schwerin
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