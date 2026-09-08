Zum Hauptinhalt springen

Landtagswahl in Mecklenburg-VorpommernSo will Manuela Schwesig gegen die AfD gewinnen

Lesezeit: 4 Min.

Die Wahl vor Augen: Manuela Schwesig will die SPD in Mecklenburg-Vorpommern zum Sieg führen.
Die Wahl vor Augen: Manuela Schwesig will die SPD in Mecklenburg-Vorpommern zum Sieg führen.
Jens Büttner/dpa

Eine euphorische AfD, eine erschütterte CDU – und eine SPD-Ministerpräsidentin, die sich als letzte Hoffnung inszeniert: Der Wahlausgang in Sachsen-Anhalt verändert den Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern.

Von Ulrike Nimz und Jana Stegemann, Schwerin

SZ bei Google bevorzugen

Es geschieht selten, dass etwas nicht nach Plan läuft bei Mecklenburg-Vorpommerns SPD. Die Wahlkampftermine der Ministerpräsidentin sind durchchoreografiert, die Botschaften so oft platziert, dass Manuela Schwesigs Dreiklang aus Wirtschaft, Bildung und Zusammenhalt sich bei Wahlbeobachtenden inzwischen ähnlich tief eingeschärft haben dürfte wie „Glaube, Liebe, Hoffnung“.

Zur SZ-Startseite

Mecklenburg-Vorpommern
:Macht Manuela Schwesig eigentlich Wahlkampf für oder gegen ihre Partei?

Mecklenburg-Vorpommerns SPD kürt Manuela Schwesig zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im Herbst. Ihre Rede ist ein Gegenentwurf zu den Reformdebatten in Berlin – und eine Kampfansage an die AfD.

Von Ulrike Nimz

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite