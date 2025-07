Der Termin für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern im kommenden Jahr steht fest: Am 20. September 2026 sind die Bürgerinnen und Bürger im Nordosten dazu aufgerufen, den nächsten Schweriner Landtag zu wählen. Die Landesregierung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) habe den Termin in der Kabinettssitzung am Dienstag beschlossen, teilte das Schweriner Innenministerium mit. Schwesig, die derzeit in einer Koalition mit der Linkspartei regiert, will ihr Amt weiterführen. In jüngsten Wählerumfragen lag die AfD in Mecklenburg-Vorpommern mit 29 Prozent klar auf Platz eins vor der SPD, die mit 21 Prozent im Vergleich zur Wahl 2021 deutlich an Zustimmung einbüßte. Damals hatte die SPD mit Schwesig an der Spitze 39,6 Prozent erreicht, die AfD 16,7 Prozent.