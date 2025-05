Landratswahlen in Mecklenburg-Vorpommern:Die AfD will die Macht im Hinterland

Die AfD will die Macht im Hinterland

Landratswahlen in Mecklenburg-Vorpommern

Von Ulrike Nimz, Hamburg

Mecklenburg-Vorpommern ist das Bundesland mit der längsten Küstenlinie, dem größten Binnensee, dem ältesten Seebad. Weniger populäre Superlative: Nirgends ist die Bevölkerungsdichte geringer, nirgends sind die Landkreise größer. Der Kreis Mecklenburgische Seenplatte etwa ist mit 5500 Quadratkilometern mehr als zweimal so groß wie das Saarland. Wer hier Landrätin oder Landrat werden will, benötigt Zeit und ein Auto, die Wege zur Feuerwehr, in den Heimatverein oder zur Kreistagssitzung sind weit.