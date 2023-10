Nach monatelangen Protesten der Bevölkerung gegen die Errichtung der Flüchtlingsunterkunft in Upahl in Mecklenburg-Vorpommern sind die ersten Asylbewerber dort eingezogen. Wie das Landratsamt mitteilte, wurden am Mittwochmorgen 150 Flüchtlinge aus Wismar in das 26 Kilometer nördlich von Schwerin neu errichtete Containerdorf gebracht. Sie waren bislang in Sporthallen untergebracht und sollen für die Zeit ihrer Asylverfahren in Upahl wohnen. Das kleine Dorf im Westen Mecklenburgs war bundesweit in die Schlagzeilen geraten, weil sich große Teile der Bevölkerung gegen den Bau der Flüchtlingsunterkunft am Rande des 500-Einwohner-Dorfes zur Wehr setzten. Der Kreistag hatte das Vorhaben gegen den Willen der Gemeindevertretung beschlossen. Ursprünglich sollten dort 400 Asylbewerber für ein Jahr befristet untergebracht werden. Nach Dauerprotesten war die Zahl auf maximal 250 Plätze reduziert worden. Die volle Kapazität soll nun schrittweise nutzbar gemacht werden.