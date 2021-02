Ein Mitarbeiter grüßt in einem Impfzentrum in Ludwigslust die Wartenden. Doch Spritzen werden hier nur an einem Tag in der Woche gesetzt.

Von Peter Burghardt, Ludwigslust

Sie spaziert um die Stadthalle von Ludwigslust, schaut in den Eingang und den Ausgang mit den weißen Zelten davor. "Ich bin immer neugierig", sagt die Frau im Wintermantel, einen Stock in jeder Hand. Sie lebt nebenan in einer altersgerechten Wohnanlage und möchte wissen, was in diesem Backsteinbau vor sich geht. Dort soll gegen Covid-19 geimpft werden, dies ist eines von zwei Impfzentren im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern. Aber da drin wird an diesem frühen Nachmittag niemand geimpft.

Ein kalter Montag in Ludwigslust, 12 000 Einwohner und ein Schloss mit Park, die Kleinstadt liegt an der ICE-Strecke und nahe der Autobahn von Hamburg nach Berlin. Der Schnee hat sich festgesetzt, die Sonne schafft es nicht durch den milchigen Himmel. Mitte Januar wurde das Impfzentrum eröffnet, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig kam aus Schwerin. Es schien richtig loszugehen, große Hoffnung im flachen Land. Jetzt ist allerdings so wenig Impfstoff da, in diesem Fall von Biontech-Pfizer, dass in der Stadthalle vorläufig bloß an einem von sieben Tagen Nadeln in Oberarme gestochen werden und pro Woche in beiden Impfzentren insgesamt 360 Dosen für die Erstimpfung von nahezu 22 000 Menschen vorgesehen sind.

"Zutritt nur für Personen, die nicht an akuten Atemwegserkrankungen leiden", ist an der Tür zu lesen. Masken sind Pflicht und Fotos nicht erlaubt. In diesen Stunden kommt eh keiner rein, was auch diese Rentnerin beim Rundgang beunruhigt. Sie ist 82 und ihr Mann 84, beide warten auf das vielleicht lebensbewahrende Vakzin. Ihr Mann habe bei der Kommune angerufen. Man sei beim Impfen der mehr als 80-Jährigen bei D, wurde er informiert, es geht nach Alphabet. Ihr Nachname beginnt mit W, 18 Buchstaben entfernt. "Vor April kommen wir nicht dran, wenn's so weitergeht mit der Lieferung", vermutet sie, vor dem Mund ihren Schal.

So ist das nun also auch in Mecklenburg-Vorpommern, das in dieser Pandemie relativ gut dasteht. Etwas mehr als 20 000 Infektionen und 480 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona wurden dem Robert-Koch-Institut während der Plage aus dem dünn besiedelten Nordosten gemeldet, wobei die Zahlen in den vergangenen Monaten nach oben geschnellt sind, ehe sie wieder sanken. 3,6 Prozent der 1,6 Millionen Menschen in diesem Bundesland waren laut RKI bis Mittwoch geimpft, das ist Platz eins in der nationalen Impfrangliste. Um die Zahlen scheint ja eine Art deutscher Meisterschaft stattzufinden - Schwesigs Revier ist ganz vorne, vor allem in Alten- und Pflegeheimen. Und wurde dennoch gebremst.

Ludwigslust-Parchim, in der Fläche der zweitgrößte Landkreis Deutschlands, ist wie ganz Mecklenburg-Vorpommern: viel Platz, wenig Bewohner, viele schon älter. "Wir wollen uns ja alle impfen lassen", sagt die Frau in den Fellstiefeln auf ihrer Tour um die leere Impfhalle. "Für die Alten ist das nicht mehr so lustig", auch nicht für sie, die kürzlich am Herzen operiert wurde.

Die Bundeswehr hilft, pensionierte Ärzte machen mit

Der Landrat sitzt um die Ecke im Landratsamt, Garnisonsstraße 1, Gästen wird an Scannern im Foyer die Temperatur gemessen. Stefan Sternberg, 36 Jahre alt, SPD-Vize in Mecklenburg-Vorpommern. 360 Impfdosen in der Woche für die Erstimpfung in seinem Beritt, die Zahl frustriert ihn. 1500 Impfungen täglich könnten sie schaffen, mehr sogar, gut 9000 Erst- und Zweitdosen wurden bis zum Wochenbeginn verabreicht. Die Bundeswehr hilft, es gibt mobile Impfteams, pensionierte Ärzte machen mit, die beste Bilanz hat ein 82-jähriger Arzt. Sternberg fühlt sich inzwischen, "als ob ich jemand bin, der über Leben und Tod entscheiden muss", dabei waren sie in seinem Kreis lange verwöhnt.

Er erzählt. Drei Tote im Oktober. Fünf Tote im November. 36 Tote im Dezember. Mehr als 50 Tote im Januar, in einer Seniorenunterkunft in Lübz starben um den Jahreswechsel herum 22 Menschen. Inzwischen seien sie mit den Impfungen in Alten- und Pflegeheimen fast durch, sagt der Landrat, darauf ist er stolz. 900 Dosen für Zweitimpfungen hätten sie zurückgehalten. Aber die Erstimpfungen mussten angesichts der Knappheit in einem Maße gedrosselt werden, dass seine Verwaltung nur noch für ein paar Stunden Termine im Impfzentrum vergeben kann. Timeslots, verteilt im Callcenter.

"Ich verdurste nicht schnell", sagt der Politiker Sternberg im schwarzen Pulli mit Schal. "Ich verdurste langsam, wenn man so durch die Wüste latscht. Das ist das Gefühl. Der Impfstoff ist das Grün, die Oase." Er spürt, wie die Stimmung kippt. "Das ist eine total erdrückende Situation."

Die Ersten wollen ihr Impfrecht einklagen

Er kann den Leuten auch nicht exakt sagen, wie es weitergeht in diesen Zeiten der Debatten über Peaks, Mutationen und eine Ende des Lockdowns. Er will keine Termine vergeben, die er nicht einhalten kann. "Wir fahren ein bisschen wie im Nebel", er will auch seine 93-jährige Nachbarin nicht stundenlang in der Hotline hängen lassen.

Landräte kriegen den Ärger direkt ab. Die Ersten wollten schon ihr Impfrecht einklagen, sagt Stefan Sternberg. Ihm schreiben Transplantierte und Krebspatienten. Er antwortet, dass seine Verwaltung nicht beeinflussen kann, wie viel Impfstoff da ist. "Wir sind vorbereitet, Berlin muss liefern", sagt er. Ihm ist schwer verständlich, dass eine rettende Substanz von einem deutschen Unternehmen erfunden wurde, "aber wir in die Röhre gucken". Er sorgt sich auch um die Wirtschaft der Stadt, der Postbote liefere sechsmal so viele Pakete aus wie vor Corona. Und dennoch glaubt der Landrat Sternberg, dass er bis Ende Juli jeder und jedem im Kreis ein Impfangebot gemacht hat.

Die Spaziergängerin im Rentenalter an der gerade impffreien Stadthalle war vor der Wende selbst im Gesundheitswesen tätig. Sie schätzt die sozialdemokratische Ministerpräsidentin und überlegt kurz, wie es damals in der DDR gewesen wäre, aber was soll's, andere Zeiten. Sie hofft auf einen Termin hier im Impfzentrum: "Ich weiß ja jetzt, wo's reingeht."