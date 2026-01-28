Knapp acht Monate vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern liegt die AfD einer Umfrage zufolge trotz leichter Verluste weiterhin deutlich vorn. 35 Prozent der Wählerinnen und Wähler würden der Partei ihre Stimmen geben, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre, wie aus der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks (NDR) hervorgeht. Die derzeit amtierende SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig kommt in der Sonntagsfrage auf 25 Prozent – bei der Landtagswahl 2021 lag sie noch bei 39,6 Prozent. Die CDU würden 13 Prozent wählen, die Linke kommt auf 12 Prozent. Das BSW liegt bei sechs Prozent, die Grünen erhielten vier Prozent der Wählerstimmen. Die FDP wird nicht einzeln aufgeführt. Die Umfrage ist nach Angaben des NDR repräsentativ. Die Wahl 2021 hatte die SPD mit der Landesvorsitzenden Schwesig an der Spitze klar gewonnen und danach eine Koalition mit der Linken gebildet. Der Umfrage zufolge würde – wenn am Sonntag Landtagswahl wäre – die aktuelle Regierung aus SPD und Linken mit gemeinsam 37 Prozent etwas mehr Stimmen als die AfD bekommen. Die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern ist am 20. September 2026