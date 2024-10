Ken McCallum, Leiter des Geheimdienstes MI5, weist in seinem jährlichen „Bedrohungs-Update“ auf ernsthafte Gefahren aus Russland und Iran hin – und auf die Rückkehr der Terrororganisation IS.

Von Michael Neudecker

Es sei jetzt sicherlich allen klar, sagte Ken McCallum am Ende seiner Rede, wie hart die Aufgabe sei, die seine Organisation täglich zu meistern habe, ja, es sei: „one hell of a job“. Die Anforderungen an seinen Job wiederum haben Auswirkungen auf das ganze Land. Der 50-jährige Schotte ist so etwas wie der oberste Spion der Briten, er ist der Chef des Inlandsgeheimdienstes MI5.