In der Maya Bay zeigt sich das Dilemma eines jeden Touristen: Es könnte so schön hier sein, wenn nicht die ganzen anderen Leute auch noch kämen.

5000 Touristen am Tag, kaputte Korallen, geklauter Sand: Die Maya Bay in Thailand, bekannt aus dem Film "The Beach", wurde fast zu Tode geliebt und 2018 geschlossen. Jetzt wird der Strand wieder geöffnet. Eine Annäherung.