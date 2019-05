24. Mai 2019, 11:08 Uhr Großbritannien Theresa May kündigt Rücktritt an

Scheiterte am Brexit-Prozess: Theresa May bei ihrer Rücktrittserklärung vor Downing Street Nr. 10 am Freitag

Sie werde am 7. Juni als Vorsitzende der Konservativen Partei zurücktreten. Damit sind auch ihre Tage als Premierministerin gezählt. "Es ist im besten Interesse unseres Landes", sagte May.

Die britische Premierministerin Theresa May wird ihr Amt als Parteichefin am 7. Juni abgeben. Das teilte die konservative Politikerin in London mit. Ihre Tage als Premierministerin sind damit auch gezählt. Während des Staatsbesuchs von US-Präsident Donald Trump (3. bis 5. Juni) wird sie noch im Amt sein. Sie kündigte an, die Amtsgeschäfte noch weiterzuführen, bis ein Nachfolger gewählt ist. May sah sich angesichts des wachsenden Widerstands gegen ihre Brexit-Strategie immer lauteren Rufen nach ihrem Rücktritt ausgesetzt.

Mit Bezug auf das Brexit-Referendum 2016 sagte sie, wenn man den Menschen die Wahl gebe, habe man die Pflicht, das Ergebnis umzusetzen. Dafür habe sie alles getan. "Leider war ich nicht in der Lage dazu."

In Kürze mehr auf SZ.de

Sie wollen sofort erfahren, wenn etwas Wichtiges passiert? Abonnieren Sie kostenlos den Eilmeldungs-Newsletter, um wichtige Meldungen sofort als E-Mail zu bekommen. Unsere Eilmeldungen erhalten Sie außerdem über unseren Twitter-Kanal, per RSS-Feed und in unseren Smartphone Apps.