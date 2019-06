13. Juni 2019, 05:06 Uhr Großbritannien So läuft das Rennen um Mays Nachfolge ab

Zehn Tories wollen Theresa May als Parteichefin und Premierministerin ablösen. Dazu müssen die Kandidaten ein spezielles Auswahlverfahren durchlaufen. Die wichtigsten Infos zur Prozedur.

Von Eva-Maria Brändle

Am 24. Mai hat Theresa May aufgegeben und ihren Rücktritt angekündigt. Sie beugte sich dem Unvermeidlichen und machte den Weg frei für eine neue Parteiführung und eine neue Premierministerin oder einen neuen Premierminister. Wer auch immer May nachfolgen wird, er oder sie muss das Problem Brexit lösen. Bis zum 31. Oktober soll der Austritt aus der EU vollzogen werden, lautet derzeit noch der aktuelle Plan. Der Brexit ist auch das bestimmende Wahlkampfthema der Kandidaten.

Einer von ihnenl, Sam Gyimah, ist bereits ausgescheiden. Er hat es nicht geschafft, mindestens acht Abgeordnete als Unterstützer zu gewinnen. Zehn Politiker der Konservativen Partei haben noch Aussicht auf Mays Job.

Schrittweise wird das Feld der Bewerber jetzt reduziert. Entscheiden dürfen hier zunächst die 313 Tory-Abgeordneten im Unterhaus. Diese stimmen heute in geheimen Wahlen für ihren Favoriten. Jeder Bewerber, der weniger als 16 Stimmen erhält, fliegt in der ersten Runde raus.

Im zweiten Wahlgang, der voraussichtlich nächsten Dienstag stattfinden wird, sind 32 Stimmen nötig, um im Rennen um Mays Nachfolge zu bleiben. Falls alle Kandidaten 32 oder mehr Stimmen bekommen, scheidet der mit den wenigsten aus. Es wird so lange abgestimmt, bis zwei Kandidaten übrig bleiben.

Zwischen diesen beiden können dann - in der zweiten Phase des Auswahlverfahrens - die etwa 160000 Mitglieder der Konservativen Partei auswählen. Voraussichtlich im Juli ist dann klar, wer May ablösen und vermutlich bis zur nächsten Wahl 2022 an der Spitze der Regierung stehen wird.

Als aussichtsreichster Kandidat gilt der Brexit-Hardliner und ehemalige Außenminister Boris Johnson. Vor allem bei der Basis der Konservativen Partei hat er die mit Abstand größte Anhängerschaft. Doch noch ist keineswegs sicher, dass es Johnson unter die letzten Zwei schafft. Hier alle zehn Bewerber, die in die Downing Street Nummer 10 einziehen wollen, im Überblick: