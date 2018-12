12. Dezember 2018, 10:24 Uhr Premier Theresa May "Ich werde mich diesem Votum mit allem, was ich habe, entgegenstellen"

Die britische Regierungschefin May muss sich einem Misstrauensantrag im Unterhaus stellen.

Die erforderliche Zahl an schriftlichen Anträgen aus den Reihen der Abgeordneten von Mays konservativer Partei sei erreicht worden, teilte der zuständige Ausschussvorsitzende mit.

Der Unmut über Mays Vorgehen beim Brexit ist noch einmal deutlich größer geworden, nachdem sie eine für Dienstag geplante Abstimmung über den mit der EU ausgehandelten Ausstiegsvertrag kurzfristig verschoben hatte.

Die Misstrauensabstimmung soll bereits am Mittwochabend stattfinden.

Die britische Premierministerin Theresa May zeigt sich kämpferisch angesichts einer Misstrauensabstimmung, der sie sich in ihrer Konservativen Partei stellen muss. "Ich werde mich diesem Votum mit allem, was ich habe, entgegenstellen", kündigte May in London an.

Sie warnte davor, das Land in dieser kritischen Situation durch einen Wechsel an der Parteispitze der Konservativen zu destabilisieren. Wochen, in denen man sich gegenseitig niedermache, würden nur größere Gräben reißen, und das zu einer Zeit, in der die Partei zusammenstehe solle, um dem Land zu dienen. Zudem werde die Wahl einer neuen Führung weder die Grundlagen des ausgehandelten Brexit-Vertrags verändern noch die Arithmetik im Parlament. Ein neuer Parteichef hätte zudem keine Zeit, um neu zu verhandeln. "Ich bin bereit, den Job zu beenden", bekräftigte May.

Zuvor hatte Graham Brady, der Vorsitzende des einflussreichen Parlamentskomitees, mitgeteilt, dass am Mittwoch die Schwelle für die erforderliche Zahl an konservativen Abgeordneten erreicht worden sei, die eine Misstrauensabstimmung unterstützen. Bradys Komittee ist für Abstimmungen über die Partei- und Regierungsführung zuständig.

Gemäß dem Statut von Mays Konservativer Partei müssen sich mindestens 15 Prozent der Abgeordneten per Brief für ein Misstrauensvotum aussprechen, das entspricht derzeit 48 Parlamentariern. Diese Schwelle sei überschritten worden, teilte Brady schriftlich mit.

Brexit-Debatte Nun muss das Volk wieder ran Zwischen Premierministerin May und dem Unterhaus gibt es keine Brücke mehr - die Verschiebung der Brexit-Abstimmung werden ihr die Abgeordneten nicht verzeihen. Wahrscheinlich gibt es ein zweites Referendum. Kommentar von Cathrin Kahlweit

Die Abstimmung soll bereits am Mittwochabend stattfinden. Die Stimmen werden Brady zufolge "unmittelbar danach ausgezählt" und das Ergebnis "so bald wie möglich" bekanntgegeben. Unmittelbar vor der Abstimmung spricht May einem Zeitplan Bradys zufolge, den der Guardian veröffentlichte, noch zu den Mitgliedern des 1922-Komittees.

Unklar ist, ob die Rebellen unter den Torys May wirklich stürzen können. Sie brauchen dafür eine Mehrheit der 315 konservativen Abgeordneten. Bislang haben mindestens 75 konservative Abgeordnete öffentlich ihre Unterstützung für May signalisiert. Dazu, die Premierministerin zu stützen, rief per Twitter auch ihr Vorgänger im Amt des Regierungschefs, David Cameron, auf, der über das von ihm selbst initiierte Brexit-Votum gestürzt war.

Sollte May das Votum überstehen, wäre ihre Position für zwölf Monate gesichert. Sollte sie die parteiinterne Abstimmung jedoch verlieren, wäre sie auch als Premierministerin nicht mehr zu halten.

Erzkonservativer Hinterbänkler mit entscheidendem Einfluss

Viele britische Parlamentarier sind unzufrieden mit dem Brexit-Vertrag, den Regierungschefin May mit der Europäischen Union ausgehandelt hat. In ihrer eigenen Partei machen May die Befürworter eines harten EU-Ausstiegs zu schaffen, die ihren Kurs für zu kompromisslerisch halten. Entscheidenden Einfluss auf den Misstrauensantrag hatte der erzkonservative Hinterbänkler Jacob Rees-Mogg, der einer Gruppe von etwa 80 Brexit-Hardlinern vorsteht. Er hatte der Premierministerin bereits kurz nach der Veröffentlichung des Entwurfs für das EU-Austiegs-Abkommens sein Misstrauen ausgesprochen. Am Mittwoch forderte er May auf Twitter zum Rücktritt auf.

Ein erster Versuch, die für eine Abstimmung notwendigen 48 Misstrauensbriefe zusammenzubekommen, war gescheitert. Der Unmut über Mays Vorgehen war aber offenbar noch einmal deutlich angewachsen, nachdem sie eine für Dienstagabend angesetzte Abstimmung über den Vertrag kurzfristig verschoben hatte, weil sich abzeichnete, dass sie keine Mehrheit bekommen würde.

Knackpunkt ist eine Backstop genannte Klausel, die eine offene Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland sichern soll. May versucht, weitere Zusicherungen der EU zu diesem Punkt zu erhalten und war deswegen am Dienstag bereits in den Niederlanden und Deutschland. Für Mittwoch war eine Reise nach Irland geplant, die May aufgrund der aktuellen Entwicklungen jedoch abgesagt hat.