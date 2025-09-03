Man kann Maximilian Krah eine gewisse Lust an öffentlichen Auftritten unterstellen. Mal fuhr der AfD -Politiker bei einem Auftritt mit dem Cabrio vor. Mal baute er sich so demonstrativ vor dem Eingang der Messehalle in Halle an der Saale auf, dass die Parteigänger, die zur Wahlkampfveranstaltung hineinwollten, an ihm kaum vorbeikamen, ohne ihm die Hand zu schütteln.

Die Frage am Mittwochmorgen vor dem Staatsschutzsenat des Dresdener Oberlandesgerichts war also: Für welche Art des Auftritts würde sich Krah entscheiden? Das Gericht hatte den früheren Europa- und heutigen Bundestagsabgeordneten als Zeugen geladen in einem für ihn heiklen Prozess. Auf der Anklagebank sitzt schließlich sein ehemaliger Mitarbeiter Jian G. Laut Anklage des Generalbundesanwalts soll G. für die Volksrepublik China spioniert haben, und das schon seit mehr als zwanzig Jahren.

Mehr als 500 Dokumente soll Jian G. gespeichert haben

Die Bundesanwaltschaft wirft G. vor, im Auftrag eines chinesischen Geheimdiensts Interna aus dem Europaparlament gesammelt und weitergeleitet zu haben. Mehr als 500 Dokumente soll er während seiner Zeit im Europäischen Parlament gespeichert haben, wo G. seit September 2019 als akkreditierter parlamentarischer Assistent von Maximilian Krah arbeitete. Mindestens elf dieser Dokumente hatte das Europäische Parlament als „sensitive“, sensibel, eingestuft. Außerdem soll G. in Deutschland chinesische Oppositionelle und Dissidenten ausgespäht haben.

Neben G. sitzt in Dresden auch Jaqi X. auf der Anklagebank. Sie war bei einer Firma am Flughafen Leipzig/Halle angestellt, wo sie laut Bundesanwaltschaft Zugang zu Informationen über „Flüge, Fracht und Passagiere“ hatte. Sie soll Jian G. zugearbeitet haben.

Auch für die AfD soll dieser sich interessiert haben. Jedenfalls soll er Material über die Partei zusammengetragen haben, darunter Informationen über die beiden Bundessprecher Alice Weidel und Tino Chrupalla. Die Infos soll er laut Anklage der Bundesanwaltschaft unter anderem im Gespräch mit Maximilian Krah abgegriffen haben.

Wie konnte Jian G. an die Unterlagen kommen?

Deshalb wüsste man gerne, was der AfD-Politiker zu alldem zu sagen hat. Der Vorsitzende Richter Hans Schlüter-Staats bittet Krah nur wenige Momente nach Beginn der Verhandlung in den Saal. Da ist schon klar, dass der AfD-Politiker das große Rampenlicht an diesem Tag auslässt, er gibt weder vor noch nach seinem Auftritt ein Statement ab.

Gekleidet in Anzug und Krawatte, samt Einstecktuch und Manschettenknöpfen, steuert er auf seinen Platz im Zeugenstand zu. Gut eine halbe Stunde lang geht es zunächst um Krahs Tätigkeit im Europäischen Parlament. Dann kommt Richter Schlüter-Staats auf den Bereich zu sprechen, der ihn eigentlich zu interessieren scheint, die Frage nämlich, wie Jian G. an all die Dokumente kommen konnte.

Den Anwesenden im Verhandlungssaal und den Beobachtern, die das Geschehen hinter einer Plexiglasscheibe verfolgen, offenbart sich der erstaunlich laxe Umgang mit Passwörtern und Zugangsdaten im Abgeordnetenbüro des Europapolitikers Maximilian Krah.

Im Büro Krah haben alle das gleiche Passwort

Zum Beispiel, als es um das Passwort zu seinem persönlichen Account geht und damit zu Krahs Kalender, seinen E-Mails und seinen Zugriffsrechten. Das, so schildert Krah, habe aus Sicherheitsgründen jedes halbe Jahr geändert werden müssen. Seinen Äußerungen zufolge geschah das aber in einer Art Gruppenarbeit im Büro und sei „für alle gleich“ gewesen. „Wir hatten für alle eins“, sagte Krah.

Das Team im Büro habe eben als „Einheit“ arbeiten sollen, Krah spricht von einem gemeinsamen Schiff, auf dem er die „Galionsfigur“ gewesen sei. Als solche hatte er aber offenbar kein allzu großes Interesse an der Organisation der IT im Büro und ihrer Sicherheit. „Ich hasse dieses ganze Zeugs“, sagte er.

Dann übernimmt die Bundesanwaltschaft die Befragung, und es geht um „Tee am Vormittag“. So war ein Word-Dokument betitelt, in dem Jian G. Interna aus der AfD notiert haben soll. Darunter, so berichtete es der Spiegel, auch Details aus dem Privatleben von Parteichefin Alice Weidel.

Dass der Klatsch und Tratsch von ihm stamme, bestreitet Krah. Einerseits habe er von den Gerüchten selbst erst später erfahren. Und andererseits beherzige er einen Grundsatz: „Du wirst in Deutschland mit Schmutz nie erfolgreich sein.“

Auch gegen Krah wird ermittelt

Von der mutmaßlichen Agententätigkeit seines ehemaligen Mitarbeiters habe er aus den Medien erfahren. Von einer öffentlichen Stelle sei er auch nie auf die Gefahr hingewiesen worden. Fragen der Bundesanwaltschaft zu Zahlungen von Jian G. an Krah beantwortet der AfD-Politiker unter Berufung auf sein Auskunftsverweigerungsrecht nicht. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden ermittelt gegen ihn, dabei geht es um Vorwürfe der Bestechlichkeit als Mandatsträger im Europäischen Parlament und der Geldwäsche im Zusammenhang mit chinesischen Zahlungen.

Dann spult Krah noch ein paar Antworten auf die Fragen der Anwältin von Jaqi X. ab und verschwindet. Die beiden Angeklagten müssen allerdings noch ein paarmal vor Gericht erscheinen. Bis Ende September sind sieben Verhandlungstage angesetzt.