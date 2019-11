Gedenken und Warnungen

In Berlin war die Zusammenkunft in der Neuen Synagoge: US-Außenminister Mike Pompeo traf Überlebende der Shoah; an der Gedenkveranstaltung zum 81. Jahrestag der von den Nationalsozialisten organisierten Pogrome vom 9. November 1938 nahm auch Bundespräsident Frank Walter Steinmeier teil. In München erinnerte Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde, daran, dass die Verbrechen in jener Nacht möglich waren, weil sich auch vorher fast niemand der Entrechtung und Diskriminierung der Juden entgegenstellt hatte.

Das Gedenken an die von den Nazis zynisch "Reichskristallnacht" genannten Zerstörungen steht in diesem Jahr im Schatten der Feiern zum 30. Jahrestag des Mauerfalls; trotzdem gab es am Freitag, vor dem jüdischen Schabbat, in vielen Städten und Gemeinden Veranstaltungen. Es fehlte auch nicht an Warnungen vor dem neuen Antisemitismus und Rechtsextremismus: Gesellschaft und Politik hätten die Pflicht, sich schützend vor jene zu stellen, die heute angegriffen werden, sagte Dietmar Woidke, der brandenburgische Ministerpräsident und derzeitige Bundesratspräsident.

Die Frage, ob das Gedenken an den 9. November zu sehr ritualisiert ist, wird in den jüdischen Gemeinden immer wieder diskutiert. In Frankfurt scheiterte dieses Jahr der Versuch, dem Tag eine andere Form zu geben. Dort wollte die Künstlerin Tatiana Lecomte an die Pogromnacht erinnern, indem an insgesamt 130 Straßen und Plätzen für eine Stunde alle Leuchten und Laternen ausgeschaltet werden sollten. Die Stadt beschränkte, mit Bedauern, die Kunstaktion auf wenige Plätze: Die Verkehrssicherheit gehe vor. Matthias Drobinski