Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sitzt bei einer Veranstaltung in einem automatisierten Fahrzeug.

Von Markus Balser, Berlin

Es musste Ende 2018 ziemlich schnell gehen, mit der Maut. Als sich Beamte, Anwälte und Vertreter der Betreiber am 30. Dezember, einem Sonntag, in einer Berliner Kanzlei trafen, um die Maut-Verträge zu unterzeichnen, war der Zeitdruck groß. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) wollte das umstrittene Prestigeprojekt seiner Partei noch vor dem Jahreswechsel durchboxen, um die vom Bundestag bewilligten Milliarden zu nutzen. Der Minister war zwar nicht dabei, aber seine Leute hielten ihn auf dem Laufenden. Mit E-Mails, die im Untersuchungsausschuss des Bundestags zum Mautdebakel einen schweren Verdacht aufwerfen. Abgeordnete fühlen sich wegen der Dokumente von Scheuer verschaukelt.

Im Zentrum steht Ex-Verkehrsstaatssekretär Gerhard Schulz, im Ministerium Mr. Maut genannt. Er verschickte an Silvester um 10.48 Uhr jene E-Mail, die viele Fragen aufwirft, seit sie bereits im Sommer bekannt wurde. "Das ist jetzt gut so. Ich schicke es direkt Min auf seine private email", notiert der Spitzenbeamte auf eine E-Mail zu Details der Mautverträge. Was banal klingt, wird für Schulz, aber auch für Scheuer immer stärker zum Problem. "Die Indizien, dass Andi Scheuer eine zusätzliche private Mail-Adresse für seine Dienstgeschäfte genutzt hat, sind ziemlich stark", sagt Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer. "Damit hätte er ein weiteres Mal im Untersuchungsausschuss gelogen."

Mautplaner Schulz, inzwischen Chef des Mautkonzerns Toll Collect, musste sich am Donnerstag bei einem Auftritt vor dem Ausschuss für seine zentrale Rolle bei der Maut und den ominösen E-Mail-Verkehr verantworten. Schulz räumte am Nachmittag gleich zu Beginn ein, an vertraulichen Treffen mit den Betreibern teilgenommen zu haben. Auf die fragwürdigen Mails ging Schulz zunächst nicht ein.

Dass wichtige Informationen zur Maut auf anderen als den offiziellen Accounts des Ministers als Ressortchef und Abgeordneter landeten, hatte das Ministerium zuletzt stets bestritten. Es weist das am Donnerstag erneut zurück: "Die Erreichbarkeit des Wahlkreisabgeordneten und Bundesministers Andreas Scheuer ist auf verschiedene Weise gegeben", teilt es mit und kündigt Erklärungen während der Vernehmung des Ministers Ende Januar an. "Bundesminister Scheuer wird am 28.1. im Untersuchungsausschuss sein. Dort wird er auf Fragen der Abgeordneten antworten."

Nun könnte es noch ungemütlicher für Scheuer werden

Der Streit wirft ein neues Schlaglicht auf die Volten des Ministeriums in der Maut-Affäre. Scheuer hatte zunächst auch bestritten, dass Maut-E-Mails über seinen Bundestagsabgeordneten-Account liefen, und musste später zurückrudern. Sein Ministerium lieferte die fraglichen Dokumente an den Ausschuss nach und machte dafür ein "Büroversehen" verantwortlich. Inzwischen untersucht ein Ermittlungsbeauftragter des Ausschusses, ob Scheuer nun wirklich alle Mails aus diesem Postfach zur Verfügung gestellt hat.

Nun könnte es noch ungemütlicher für Scheuer werden. Die Mitglieder des Maut-Ausschusses gehen der Frage nach, ob das Ministerium den Hinweis auf den privaten Kanal aus den Akten löschen wollte. Denn die Abgeordneten durchforsteten die Unterlagen erneut. Der E-Mail-Wechsel um Silvester taucht an mehreren Stellen auf. Doch nur in einem Papier existiert der Hinweis auf den privaten Account - in anderen Dokumenten fehlt die Mail. Abgeordnete fragen sich: Wurde sie entfernt, um die Existenz des Accounts zu vertuschen - und nur einmal vergessen? Aufschluss erhoffen sie sich spätestens von der Vernehmung Scheuers in zwei Wochen.

Der Untersuchungsausschuss arbeitet seit einem Jahr die Vorgänge rund um die gescheiterte Pkw-Maut auf. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte das bereits gesetzlich besiegelte CSU-Prestigeprojekt im Juni 2019 als rechtswidrig gestoppt. Scheuer steht stark unter Druck, weil er millionenschwere Verträge zur Mauteinführung abgeschlossen hatte, bevor überhaupt Rechtssicherheit bestand. Deutsche Steuerzahler könnte das teuer zu stehen kommen. Die eigentlich vorgesehenen Betreiber fordern inzwischen Schadenersatz in Höhe von 560 Millionen Euro vom Bund, nachdem der die Verträge direkt nach dem Urteil gekündigt hatte.

Am Abend sollte auch Ex-Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) vor dem Ausschuss aussagen. Die Opposition im Bundestag sieht eine Mitverantwortung Dobrindts bei der gescheiterten Pkw-Maut. Unter seiner Führung seien die Maut-Gesetze durch Bundestag und Bundesrat gebracht worden, hieß es am Donnerstag in einer gemeinsamen Mitteilung der Obleute von FDP, Grünen und Linke im Maut-Untersuchungsausschuss. Entgegen vieler Zweifel seien die Maut-Gesetze damals als rechtskonform deklariert worden.